Barrierefreier Bahnhof: Stadt Zirndorf kontert

ZIRNDORF - Im Kampf um den barrierefreien Ausbau des Zirndorfer Bahnhofs legt der Bürgermeister der Bibertstadt noch einmal nach: Er hat sich nun direkt an die Deutsche Bahn (DB) gewandt.

Kein Aufzug, sondern eine steile Treppe zu den Gleisen: Vor 2021 wird sich an der misslichen Situation in Zirndorf nichts ändern. © Archivfoto: Horst Linke



Unmittelbar nachdem Innenminister Joachim Herrmann die Zirndorfer Bitte um Zuschüsse aus dem neuen Förderprogramm "Bayernpaket II" abschlägig beschieden hatte, setzte sich Thomas Zwingel noch einmal an seinen Schreibtisch: Wie er am Freitag wissen ließ, formulierte er einen Brief an den DB-Konzernbeauftragten Klaus-Dieter Josel, der für den Freistaat zuständig ist.

Er erinnere sich, so Zwingel in dem Schreiben, nur zu gut an seine Kindheit, "als man durch das Bahnhofsgebäude ging, um auf den Bahnsteig zu kommen. Links wurde am Schalter die Fahrkarte gekauft, dann ging es zum Zug". Natürlich befinde sich heute das tiefergelegte Gleis unmittelbar hinter dem Bahnhofsausgang - doch mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, einer Rampe oder einer Art Plattform sollte es doch möglich sein, auf den Bahnsteig zu gelangen, meint der Bürgermeister.

Falls dies nicht möglich sei, böte sich zwischen Bahnhofsgebäude und den bestehenden Toiletten eine weitere Zugangsmöglichkeit zu den Gleisen an. "Dort ist sogar ein Tor, das man entweder dauerhaft oder zumindest bei Bedarf öffnen könnte", erläutert Zwingel. Angesichts der Kosten, die der Einbau eines Aufzugs in der Unterführung verschlingen würde, "muss man auch mal querdenken", regt er Josel gegenüber an. Zudem sei ein ebenerdiger Zugang über die Gleise nicht nur billiger, sondern auch wesentlich schneller zu realisieren, ist der Bürgermeister überzeugt.

Zuvor hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Zirndorf wissen lassen: Frühestens ab 2021 sei mit einem barrierefreien Ausbau des Bahhofs aus Mitteln des Freistaats zu rechnen. Vorrang hätten bis dahin die großen bayerischen Knotenbahnhöfe. Herrmann riet der Kommune dazu, selbst zu investieren, um das Projekt in Fahrt zu bringen - sehr zur Enttäuschung im Rathaus, wo man Bahn und Freistaat in der Pflicht sieht.

120 Millionen im Topf

Auf diese Weise, kritisiert Zwingel, sollten derartige Aufgaben "kaltlächelnd kommunalisiert werden". Er werde erst Ruhe geben, wenn es für seine Stadt eine zufriedenstellende Lösung gibt, hatte Zwingel angekündigt - und den Worten mit dem Schreiben an die DB prompt Taten folgen lassen.

Mit seinem "Bayernpaket II" hat das Land in einem Fördertopf rund 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit in den nächsten vier Jahren 82 statt derzeit 71 Prozent aller Zugreisenden an Bayerns Bahnhöfen barrierefrei ein- und aussteigen können. Davon profitieren sollen nicht nur Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, sondern auch Eltern mit Kinderwagen oder Reisende mit schwerem oder sperrigem Gepäck. Kein Bundesland gebe so viel Geld für Barrierefreiheit aus, hatte Herrmann bei der Vorstellung des Programms kurz vor Weihnachten 2016 betont. Von den Geschenken allerdings wird Zirndorf nun nichts haben.

