Barrierefreier Bahnhof Zirndorf bleibt nur ein Wunsch

Leider zu groß für einen Umbau - Bürgermeister Zwingel hakte nach - vor 52 Minuten

ZIRNDORF - Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs lässt weiter auf sich warten: Diese enttäuschende Antwort erhielt Bürgermeister Thomas Zwingel aus dem Bayerischen Innenministerium auf seine erneute Nachfrage.

Auf einen barrierefreien Zugang für den Bahnhof Zirndorf wird die Stadt wohl noch warten müssen. © Horst Linke



Als im Frühsommer gemeldet wurde, dass das Bundesverkehrsministerium „108 winzige Bahnhöfe“ barrierefrei umbaue, musste sich Zwingel sehr wundern. Tatsächlich nutzten nur wenige Hundert Passagiere täglich die Bahnhöfe in Hadamar, Bramow oder Sondershausen und dennoch werden sie in den kommenden Jahren barrierefrei umgestaltet. Er fragte, was mit Zirndorf ist, das schon seit Jahren für den barrierefreien Zugang kämpft.

Prompt machte der Bibertstadtbürgermeister seinem Ärger in einem Brief an den zuständigen Bayerischen Staatsminister Joachim Herrmann Luft. Mit deutlichen Worten bat Zwingel den Innen- und Verkehrsminister, seinen Einfluss bei Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt geltend zu machen.

Die Erforderlichkeit der Umgestaltung belege schließlich auch die von vielen Tausend Bürgern unterstützte Petition des ehemaligen Landkreis-Behindertenbeauftragten Stephan Beck.

Die hervorragenden täglichen Fahrgastzahlen sowie die Nähe zur Lebenshilfe im Zirndorfer Fröbelhaus sprächen für sich. Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehbehinderung und Reisende mit schwerem oder sperrigem Gepäck seien schließlich auf barrierefreie Wege angewiesen.

Passagierzahl überschritten

Jetzt kam im Zirndorfer Rathaus die Antwort von Minister Herrmann an. Die barrierefreie Umgestaltung der kleinen Bahnhöfe resultiert aus dem so genannten „Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) – Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen“ des Bundesverkehrsministeriums. Der Zirndorfer Bahnhof hätte mit den rund 1400 täglichen Ein- und Aussteigern die vom Ministerium zu Grunde gelegte Anzahl an Passagieren überschritten und könne deswegen nicht berücksichtigt werden.

Eine Aussage, die bei Bürgermeister Thomas Zwingel auf völliges Unverständnis trifft, müsste die Barrierefreiheit doch gerade bei Bahnhöfen mit höheren Pendlerzahlen im öffentlichen Interesse liegen: „Je mehr Fahrgäste einen Bahnhof nutzen, desto höher dürfte wohl auch die Anzahl der Fahrgäste sein, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind.“

Immerhin sagte Herrmann zu: Sollte es ein nachfolgendes Förderprogramm geben, werde er sich für den Zirndorfer Bahnhof einsetzen.

fn