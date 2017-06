Während sich Kinder im Pfarrgarten mit Textilbasteleien oder Malen beschäftigen konnten, gab es noch Lose mit vielen Spielzeugpreisen. Natürlich konnte man echte Brauereipferde streicheln oder eine Runde mit dem Brauereigespann fahren. Die Erwachsenen wurden am Samstag Nachmittag mit viel Musik unterhalten. Am Marktplatz spielte die Big Band Brassluft, Am Kirchplatz gab es rockige Bluesballaden von Sonnie Bonnie and the Shotguns und im Brauereigarten spielten Hebbo und Loni. © Michael Müller