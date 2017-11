Bauarbeiten in Fürth: Die Bahn setzt Busse ein

Ab Dienstag ist mit Ausfällen zu rechnen — Schülerzüge betroffen - vor 4 Stunden

FÜRTH - Bahnpendler müssen sich einmal mehr auf Unannehmlichkeiten einstellen: Von Dienstag, 28. November, bis Freitag, 8. Dezember, kommt es wegen Arbeiten an der Oberleitung auf der Würzburger und der Markt Erlbacher Linie zu Zugausfällen.

Auf der Würzburger und der Markt Erlbacher Linie wird es in den kommenden Tagen zu Zugausfällen kommen. Foto: Wolfgang Händel



Die Bahn kündigt für diese Zeit Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr an. Busse pendeln zwischen Fürth-Hauptbahnhof, Unterfürberg, Burgfarrnbach und dem Bahnhof Siegelsdorf. Wie bei früheren Bahnbaustellen, sind auch diesmal unter anderem die morgendlichen Schülerzüge betroffen. Kinder und Jugendliche, die mit dem Zug nach Nürnberg oder Fürth fahren, brauchen Alternativen, um nicht zu spät zum Unterricht zu kommen. Weil die Änderungen zum Teil von Tag zu Tag wechseln, empfiehlt sich der Blick in die Bahn-App oder in den 20-seitigen Baustellen-Fahrplan, der etwa am DB-Schalter im Hauptbahnhof Fürth ausliegt.

Mit dem Fahrplanwechsel ergeben sich übrigens für die Linien nach Würzburg, Markt Erlbach und Ansbach, die Stadt und Landkreis Fürth tangieren, keine nennenswerten Änderungen, wie die Bahn auf Nachfrage mitteilte. Zwar verlegt die Bahn auf der Würzburger Linie jenseits der Landkreisgrenze Abfahrtzeiten um ein, zwei Minuten vor. Für Inhaber einer 9-Uhr-MobiCard, die in Puschendorf zusteigen, ändert das aber nichts. Obwohl die aus Neustadt/ Aisch kommende Regionalbahn dann früher hier eintrifft, fährt sie auch künftig erst um 9 Uhr ab.

