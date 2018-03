Bauarbeiter in Fürth von Eisenstange durchbohrt

Bei Arbeiten an einem Kran löste sich das Metallteil und traf sein Bein - vor 2 Stunden

FÜRTH - Bei einem Unfall auf einer Fürther Baustelle am Mittwoch bot sich den Einsatzkräften ein grausiges Bild: Der Oberschenkel eines Arbeiters wurde von einer Eisenstange durchbohrt. Ein Kran spielte bei dem Unglück eine ganz wesentliche Rolle.

Am Mittwochmorgen kam es auf einer Baustelle in Fürth zu einem Betriebsunfall: Ein Arbeiter wurde von einer Eisenstange durchbohrt. Foto: TOMA



Beim Abbau eines Krans kam es am Mittwochmorgen in Fürth Stadeln zu einem dramatischen Unfall: Ein Baurbeiter wurde von einer Metallstange durchbohrt. Das circa einen Meter lange Eisenteil löste sich, während er an dem Kran arbeitete. Die Stange schnalzte in die Höhe und traf den Mann mittleren Alters dabei so heftig, dass sie seinen Oberschenkel durchschlug und stecken blieb.

Die Berufsfeuerwehr Fürth wurde über den Vorfall informiert und rückte unter anderem mit einer Höhenrettungsgruppe an, da sie bei den Stichworten "Verletzung an einem Kran" davon ausgehen mussten, dass der Betroffene sich eventuell nicht in Bodennähe befindet. Beim Eintreffen fanden sie den Verletzten allerdings unten auf der Baustellenfläche vor.

Mit einem speziellen, hydraulischen Gerät, das konstruiert wurde, um "erschütterungsfreies Schneiden" zu ermöglichen, kürzten die Rettungskräfte die Metallstange gleich vor Ort. Ansonsten wäre ein Transport ins Krankenhaus nicht möglich gewesen.

In der Klinik selbst wurde der Patient umgehend notärztlich versorgt und betreut. In der Zwischenzeit sicherte die Feuerwehr den Baustellenkran. Der gesamte Einsatz dauerte circa eine Stunde, da er sich aber auf der Fläche der Baustelle abspielte, wurde der Verkehr nicht behindert.

