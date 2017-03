Baubeginn für große Kita in der Fürther Südstadt

Fertigstellung bis zum Jahresende geplant — Der künftige Träger setzt auf viel Bewegung - vor 30 Minuten

FÜRTH - Fürth wächst kräftig und braucht dringend neue Kita-Plätze. In der Südstadt ist jetzt der Startschuss für den Bau einer großen Betreuungseinrichtung gefallen. Der Zeitplan ist eng getaktet, auch die Sanierung des Kindergartens Badstraße spielt mit hinein.

Am äußersten Ende des früheren Brauereigeländes soll die neue Kindertagesstätte für 123 Mädchen und Buben in die Höhe wachsen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Auf einem städtischen Grundstück an der Ecke von Herrnstraße und Dambacher Straße entstehen vier Krippen- und drei Kindergartengruppen – und das bis zum Jahresende. Diesen Termin einzuhalten ist zum einen wichtig, um möglichst hohe Fördermittel abzuschöpfen. Zum anderen kann erst mit der Fertigstellung des Neubaus die Sanierung des maroden städtischen Kindergartens an der Badstraße beginnen.

Während sich ihre Einrichtung in eine Baustelle verwandelt, sollen Erzieherinnen und Kinder im Neubau in der Südstadt Unterschlupf finden. Erst wenn sie voraussichtlich Ende 2018 in ihr Domizil an der Badstraße zurückgekehrt sind, kann der eigentliche Träger den Neubau beziehen: die "Champini Sport- und Bewegungskindertagesstätten" mit Sitz in Nürnberg. Champini betreibt bayernweit mehr als ein Dutzend Tagesstätten, die nach dem Motto "ein gesunder Geist in einem gesunden Körper" darauf abzielen, den Nachwuchs mehr als üblich in Bewegung zu bringen.

Neu in Fürth

In Fürth geht Champini erstmals an den Start. In dem zweigeschossigen Bau sollen im Erdgeschoss unter anderem die Krippengruppen sowie Lager, Küche und ein 100 Quadratmeter großer Bewegungsraum unterkommen. Das Obergeschoss gehört ganz den drei Kindergartengruppen. Beide Stockwerke sind barrierefrei erreichbar. Zulauf dürfte garantiert sein: In unmittelbarer Nachbarschaft entstehen auf dem früheren Brauereigelände an der Schwabacher Straße gut 600 Wohnungen. Erschlossen wird das Kita-Grundstück übrigens nicht über die Herrnstraße, sondern über die neue Grünerstraße.

Betreiber Champini wird als Mieter einziehen. Errichtet wird das Gebäude von der "Soziales Wohnen Fürth", einer Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WBG. Die Kosten für das Gebäude und die Außenanlagen liegen bei rund 3,2 Millionen Euro. Davon muss der Bauträger gut 600 000 Euro schultern. Die Stadt Fürth schießt etwa 570 000 Euro zu, der Staat knapp über zwei Millionen Euro.

Während Champini also ab Januar 2019 die neue Tagesstätte betreiben wird, bleibt die Badstraße auch nach Umbau und Modernisierung eine städtische Einrichtung. Mit dem Abschluss der Arbeiten werden dort in Zukunft zwei Krippen- und sechs Kindergartengruppen betreut.

Wegen des steten Bevölkerungswachstums hat die Stadt ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2019 sollen 500 neue Kindergartenplätze entstehen.

Johannes Alles