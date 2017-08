Bauherren des Hauses Europa kommen auch aus Roßtal

Große Feier: Marktgemeinde und Auzances sind seit 20 Jahren partnerschaftlich verbunden - vor 4 Minuten

ROSSTAL - Der Grundstein für die Partnerschaft zwischen Auzances und Roßtal wurde schon im Zweiten Weltkrieg gelegt. Damals war Wolf-Dieter Stadler als Kriegsgefangener in Frankreich und wurde von einer französischen Familie aufgenommen. "Die Gastfreundschaft hat ihn tief bewegt", erklärte Walter Niederalt, Ehrenvorsitzender des Deutsch-Französischen Freundeskreises Roßtal. Jetzt wurde das 20-jährige Jubiläum der Verbindung gefeiert.

Zwei Flaggen stehen für die beiden freundschaftlich verbundenen Kommunen Auzances und Roßtal. Dazwischen die gemeinsame europäische Fahne. Foto: Foto: Simon Schübel



Ende der 1980er Jahre gab es in Roßtal erst nur einen Konversationskreis für Leute, die gerne französisch sprachen. Daraus entstand dann der Verein, der die Suche nach einer Partnergemeinde in Frankreich aktiv vorantreiben wollte. "Vor allem, als uns die Zirndorfer etwas über ihre Städtepartnerschaft erzählt haben, wollten wir unbedingt auch eine Partnerschaft eingehen", erinnerte sich Niederalt. "Auch in der Gemeinde war zu der Zeit der Wille dazu vorhanden, vor allem, seit Mitglieder unseres Vereins mit im Marktgemeinderat saßen."

Da es schon seit 1988 die Regionalpartnerschaft zwischen Mittelfranken und dem Département Haute-Vienne gab, war klar, in welcher Gegend in Frankreich die Roßtaler suchen würden. Seit 1995 sind Mittelfranken und die Region Limousin durch eine Partnerschaft verbunden.

Anfangs gab es aber noch Probleme, da im Gemeinderat von Auzances zu der Zeit noch Mitglieder der Résistance, der französischen Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg, saßen. Und diese wollten partout keine Beziehungen mit den Deutschen eingehen. Die jüngeren Gemeinderatsmitglieder aus Frankreich indes waren offener für die Idee der Roßtaler. Daraufhin begann ein Briefwechsel zwischen Deutschen und Franzosen.

"Uns war aber klar, dass wir einen wirklichen Eindruck nur dann bekommen und auch machen können, wenn wir selbst nach Auzances fahren", sagte der Ehrenvorsitzende. Gesagt, getan. 1996 machten sich acht Roßtaler mit einem Kleinbus auf den Weg ins Limousin, um sich die eventuelle zukünftige Partnergemeinde anzusehen. "Nach der Fahrt war allen klar, dass das unsere Partnergemeinde ist. Daran gab es keinen Zweifel", erzählte Walter Niederalt. Ab diesem Zeitpunkt ging dann auch alles ganz schnell. Am 3. Mai 1997 wurde die Urkunde unterzeichnet, womit die Partnerschaft besiegelt war.

Um das 20. Jubiläum zu feiern, kam nun eine Delegation aus Frankreich nach Roßtal. Im Jahr 2000 wurden den beiden Gemeinden schon das Europadiplom und dann zwei Jahre später die Ehrenfahne für die Partnerschaft verliehen. Jetzt überreichte Bezirkstagspräsident Richard Bartsch den Bürgermeistern von Roßtal und Auzances eine Urkunde für die Verdienste um die deutsch–französische Freundschaft.

"Es sind Partnerschaften wie diese, die zeigen, dass aus Feinden Freunde werden können", sagte Bartsch. "Wir müssen gemeinsam mit den zukünftigen Generationen die Partnerschaft pflegen und unsere Gemeinsamkeiten stärken. Damit bauen wir alle aktiv am europäischen Haus mit."SIMON SCHÜBEL