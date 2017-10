Baukran schürt die Vorfreude auf Fürths Feuerwache

Hochbauarbeiten sollen noch im Oktober beginnen - Umzug Anfang 2020 - vor 29 Minuten

FÜRTH - Der Bau der neuen Feuerwache geht langsam in die Vollen: Seit kurzem steht ein Kran auf dem Areal an der Kapellenstraße. „Nachdem die Tiefbauphase abgeschlossen ist, wird voraussichtlich noch im Oktober mit dem Hochbau begonnen“, vermeldet die Berufsfeuerwehr mit einer gehörigen Prise Vorfreude auf ihrer Facebook-Seite.

Auf diesem Areal am Schießanger entsteht die neue Feuerwache. © Hans-Joachim Winckler

Dass die Fürther Floriansjünger den über 20 Millionen Euro teuren Neubau herbeisehnen, ist mehr als nachvollziehbar. Bekanntlich tun sie ihren Dienst nach wie vor unter beengten Verhältnissen in der historischen Wache am Helmplatz, die man vor 109 Jahren für Löschfahrzeuge errichtet hat, die noch von Pferden gezogen wurden.

Der moderne Komplex mit Verwaltungstrakt, Lager, Werkstatt und Schlauchturm wird endlich ausreichend Platz für die derzeit über 80 Einsatzkräfte und die 33 Fahrzeuge bieten. Der Umzug vom Helmplatz in die neue Wache ist für Anfang 2020 geplant.

