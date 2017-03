Baumaschinen in Cadolzburg und Seukendorf gestohlen

Unbekannte brachen Container auf - Schaden im fünfstelligen Bereich - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch eine Vielzahl von Baumaschinen im Landkreis Fürth gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der erste Fall ereignete sich in Cadolzburg zwischen 17.30 und 6.30 Uhr auf dem Gelände eines Werkzeugbauunternehmens in der Schwadermühlstraße. Die Täter brachen dort mehrere Baustellencontainer auf und entwendeten daraus Baumaschinen im Wert von über zehntausend Euro.

Die zweite Tat - mit gleicher Zielrichtung - passierte in der Zeit von 21 bis 6.30 Uhr in Seukendorf, Am Seukenbach. Auf dem Abstellplatz einer dort ansässigen Gartenbaufirma wurden insgesamt sieben Fahrzeuge und zwei Container aufgebrochen. Auch in diesem Fall wurde Beute im fünfstelligen Wert gemacht und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterlassen. Die Kripo Fürth kam zur Spurensicherung vor Ort.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon (0911) 2112 3333 zu melden.

