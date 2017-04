Bayernweit einzigartig: Vorzeigefiliale in Langenzenn

Lidl-Markt hat modernes Energiekonzept — Räume mit "Lounge-Charakter" fürs Personal - 23.04.2017 21:00 Uhr

LANGENZENN - Seit dieser Woche ist Langenzenn um ein Einkaufserlebnis reicher, und das ist einzigartig in Bayern: Der neue Lidl-Markt an der Nürnberger Straße soll schicker, innovativer, moderner, ökologischer und zukunftsweisender als alle anderen Filialen sein. Den Kunden gefällt’s.

Ina Meinhardt (2. v. re.) betrat als erste Kundin den neu eröffneten Lidl-Markt in Langenzenn. Sie durfte das rote Band durchschneiden, das Filialleiter Günther Peichel (li.) und Verkaufsleiter Daniel Bieswanger (re.) vor den Eingang gehalten hatten. © Foto: Daebel



Bereits lange vor dem offiziellen Start um acht Uhr standen die ersten Langenzenner vor den noch verschlossenen Türen. So wie Roland Hanschmann. "Ich bin neugierig", sagte er und betonte, erstaunt darüber zu sein, in welch kurzer Zeit der Neubau errichtet worden sei. Er könne sich auch noch an den Bau der vorherigen Filiale erinnern und an die Tankstelle, die vor langer Zeit einmal auf dem Gelände gestanden habe.

Dass Langenzenn jetzt eine einzigartige Lidl-Filiale habe, freut Hanschmann. Über die vielen technischen Raffinessen auf der rund 2000 Quadratmeter großen Ladenfläche hat er sich allerdings noch nicht informiert. Aber er ist überzeugt: "Der Wow-Effekt kommt sicher noch."

Was genau alles anders ist, erklärte Verkaufsleiter Daniel Bieswanger den Kunden auf Nachfrage gerne und ausführlich. So ist die Filiale nach der Energieeffizienznorm ISO 50 001 zertifiziert, womit Lidl eigenen Angaben zufolge deutschlandweit eine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel einnimmt.

Bedeutet konkret: Der Markt in Langenzenn wird durch die Nutzung der Abwärme aus den Kühlregalen beheizt. Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um und erzeugt Kälte, die zur Klimatisierung der Räume und zur Kühlung der Waren benötigt wird. Deswegen kann auf fossile Brennstoffe verzichtet werden. Weitere Energiesparpotenziale entstehen durch eine verbesserte Wärmedämmung, eine Fußbodenheizung sowie eine moderne LED-Beleuchtung.

Als sich die Türen zur Filiale am Donnerstag schließlich öffneten, war Ina Meinhardt aus Langenzenn die erste Kundin. Sie durfte das rote Band feierlich durchschneiden und bekam einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro geschenkt. "Es ist einladend, super aufgeräumt, sehr ansprechend und übersichtlich", schilderte sie ihren ersten Eindruck.

Dass der Discounter in Langenzenn nun bayernweit einzigartig sei, sei im Ort durchaus ein Gesprächsthema, so Meinhardt. Das bestätigte Silvia Merkouriou. Sie war gemeinsam mit ihrer Freundin Loraine Anders zur Eröffnung gekommen. "Wir kaufen fast nur bei Lidl ein", sagte Merkouriou. Sie lobte vor allem die stets aufgeräumten Regale, die Sauberkeit, das freundliche Personal, und dass Obst sowie Gemüse immer frisch seien. Nachdem sich Merkouriou im Markt einen ersten Eindruck verschafft hatte, war sie überwältigt. Die Filiale sei "ein Wahnsinn", sagte sie und erklärte, "noch völlig überfordert zu sein".

Natalija Kremer ist seit 18 Jahren bei Lidl in Langenzenn angestellt und hatte der Eröffnung ebenfalls aufgeregt entgegengefiebert. "Ich habe in der vergangenen Nacht fast nicht geschlafen", erzählte sie.

Etwas abgeklärter war da Filialleiter Günther Peichel. Er ist seit zwei Jahren für das 20-köpfige Team in Langenzenn verantwortlich. Angestellt ist er bei dem Unternehmen aber schon seit rund 20 Jahren. "Ich habe schon einige Eröffnungen mitgemacht, diese ist trotzdem etwas ganz Besonderes", sagte er.

Denn für die Mitarbeiter gebe es jetzt Aufenthaltsräume mit Lounge-Charakter, einen Schulungsraum, getrennte Umkleidekabinen und eine Dachterrasse, von der aus man einen wunderbaren Blick habe. Ein Unterschied zu anderen Märkten besteht Peichel zufolge vor allem in den Abläufen. So könnten in Langenzenn nun beispielsweise in den Gefrier- und Kühlhäusern größere Vorräte gelagert werden.

Arbeitsbeginn um fünf Uhr

Dass das Team am Eröffnungstag bereits seit fünf Uhr früh vor Ort gewesen sei, erwähnte Verkaufsleiter Bieswanger ausdrücklich und lobend. Schließlich hätten die Mitarbeiter vorher noch das gesamte Backsortiment frisch zubereiten und das abgepackte Fleisch in die Kühlregale räumen müssen. "Wir hoffen natürlich, dass den Tag über alles so gut funktioniert wie gestern, als wir den Markt verlassen haben", skizzierte Bieswanger, während er den Blick über die Kunden schweifen ließ.

Im September 2016 hatte der Discounter, wie berichtet, sein Konzept vorgestellt; im Januar dann Richtfest gefeiert.

NINA DAEBEL