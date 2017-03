Den Buchladen ihres Vaters im Ludwigsbahnhof hatte Mary S. Rosenberg (1900-1992) auf Druck der Nationalsozialisten schließen müssen. Bis 1938 versuchte sie aber noch, von ihrem Zuhause in der Gabelsbergerstraße 4 aus Bücher zu verkaufen. Schließlich flüchtete sie nach New York. Ihr Englisch sei zu schlecht gewesen, um in einem amerikanischen Laden anzufangen, sagte sie einmal. Ihre Erfolgsgeschichte in der neuen Heimat begann also in ihrer Wohnung, in der sie einen Buchladen eröffnete, der zur wichtigsten Institution für alle an deutschsprachiger Literatur Interessierten in den USA wurde. Nach den ersten antiquarischen Käufen hatte sie 1945 schon 20 000 Titel im Sortiment. Ihr Laden am Broadway, Ecke 60. Straße, wurde zum Treffpunkt für Emigranten, Schriftsteller und Intellektuelle. Plötzlich kannte sie die Manns, Döblin, Einstein. . . 1966 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. ©