Begehrtes Veitsbronner Gewerbegebiet

Nur seriöser Mittelstand soll zum Zuge kommen - vor 1 Stunde

VEITSBRONN - Beim Bau des neuen Gewerbegebiets "Bruckleite" in Veitsbronn-Siegelsdorf geht es voran. In Kürze soll mit der Erschließung des Areals begonnen werden. Rund 5,4 Hektar bebaubare Fläche stehen zur Verfügung. Davon sind bereits 3,5 Hektar verkauft.

Im neuen Gewerbegebiet Veitsbronns soll nur seriöser Mittelstand zum Zuge kommen. Foto: Foto: Daebel



Die größte Einzelfläche mit rund zwei Hektar hat sich Bürgermeister Marco Kistner zufolge ein ortsansässiger Betrieb mit derzeit rund 130 Arbeitsplätzen gesichert. "Er will expandieren", sagte der Gemeindechef während einer Ortsbegehung. Das kleinste Areal umfasse rund 1500 Quadratmeter. Wichtig war Kistner, den Baugrund nicht sofort komplett auf den Markt zu werfen. Von Anfang an sei mit Bedacht gehandelt worden.

Die Nachfrage indes war groß. "Hätten wir wahllos verkaufen wollen, wären wir auch das Doppelte an Fläche losgeworden." Doch der Bürgermeister hat bezüglich der Käufer auf möglichst große Sicherheit gesetzt. Wer Fläche erwerben wollte, hat er sich genau angeschaut und dessen Seriosität geprüft. So sind zahlreiche Absagen verschickt worden, etwa an potenzielle Käufer, die keine genaueren Angaben zur beabsichtigten Nutzung machen konnten oder wollten. Bei der Ansiedlung achtet Kistner vor allem darauf, dass die Gewerbetreibenden möglichst aus dem Mittelstand stammen, und dass ihr geplantes Bauvorhaben architektonisch ansprechend ist. "Wir wollen da nicht nur Würfel oder Lagerhallen."

Voraussichtlich im Herbst soll das Gewerbegebiet fertig sein. Das kündigt Bernd Ernst an, Technischer Leiter der "Gesellschaft Beratender Ingenieure" aus Herzogenaurach, die mit der Planung beauftragt ist. Als nächstes stehen Tiefbauarbeiten an, wie die Verlegung von rund 1400 Metern Kanal- und rund 900 Metern Wasserleitungen. Zudem werden die Arbeiten der Telekom, der infra und der N-Ergie eingetaktet. Am Ende sollen rund 17000 Kubikmeter Erdreich bewegt und 6000 Quadratmeter öffentliche Fläche befestigt worden sein, erklärt Ernst. Bald sollen die ersten Betriebe mit ihren Bauprojekten loslegen können.