Bei Großhabersdorf: Passanten finden PKW - Fahrer tot

Zeitpunkt und Hergang des Unfalls völlig unklar - Polizei ermittelt - vor 43 Minuten

GROSSHABERSDORF - Am Sonntagvormittag haben Passanten in einem Waldstück zwischen Fernabrünst und Vincenzenbronn einen grünen Audi fernab der dortigen Verbindungsstraße im Dickicht entdeckt. Am Steuer des verunfallten Wagens saß ein verletzter Mann, der kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb. Der Vorfall wirft für die Polizei viele Fragen auf.

Bilderstrecke zum Thema Spaziergänger finden Pkw bei Großhabersdorf: Fahrer verstorben Ein Unfall hat am Sonntag die Polizei nahe Großhabersdorf beschäftigt. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Fernabrünst und Vincenzenbronn war nach ersten Erkenntnissen ein Pkw von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt.



Am Sonntagvormittag entdeckten zwei Passanten beim Spazierengehen auf der engen Ortsverbindungsstraße zwischen Fernabrünst und Vincenzenbronn in einem nahegelegenen Graben einen grünen Pkw zwischen zwei Bäumen. Die Stelle war von der Straße aus nur schwer einsehbar. Die beiden Spaziergänger informierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Am Steuer des grünen Audi saß ein Mann, der noch am Leben war.

Die Einsatzkräfte mussten sich vor Ort erst eine Schneise durch das Dickicht freischneiden, um dem Fahrer zu Hilfe zu kommen. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Der Notarzt konnte jedoch kurze Zeit später nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der genaue Zeitpunkt des Unfalls sowie dessen Hergang sind noch völlig unklar. Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Straße zwischen Fernabrünst und Vincenzenbronn soll noch für längere Zeit komplett gesperrt bleiben. Ob ein Sachverständiger an den Unfallort kommen wird, muss noch geklärt werden.

Im Einsatz waren neben der Fürther Polizei auch die Beamten aus Zirndorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Großhabersdorf. Ein Notfallseelsorger betreute die beiden Passanten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.