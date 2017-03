Beichtruf aus dem Bürgerkriegsgebiet

STEIN - Popularmusik mit christlichen Texten: Da werden sofort ambivalente Erinnerungen wach an bemühte Sacropop-Bands, die schlimmer klingen als die Schulcombo zum Abiball. Wie es ganz anders geht, zeigte die deutsche Soulsängerin Sarah Kaiser mit ihrem Programm "Freiheit – Auf den Spuren Martin Luthers" in der Steiner Paul-Gerhardt-Kirche.

Mit Leidenschaft am Werk ist die Berlinerin beim Auftritt im Deutenbacher Gotteshaus. © Foto: Draminski



Die in Berlin lebende Sängerin Sarah Kaiser hat unter anderem Jazzgesang studiert, was deutlich hörbar wird: So knetet und transformiert man sein musikalisches Material, wenn man tief in der Welt der Blauen Noten zuhause ist, wenn man weiß, wie man scattet und shoutet, unegale Rhythmen in den Griff bekommt, verschliffene Synkopen souverän in den Saal tropfen lässt.

Bei Sarah Kaiser und ihrer Band – Saxofonist Olaf Schönborn, Schlagzeuger Daniel Jakobi, Bassist Martin Simon und Keyboarder Samuel Jersak, der auch als Produzent fungiert – kommt allerdings noch eine andere Dimension dazu: die des gelebten Glaubens. Das eigene Credo wird in Songs gegossen, bei denen das Klischee von der "neuen christlichen Musik" nicht recht greifen will. Ernsthaftigkeit hat bei Sarah Kaiser und Co. nichts mit Dogmenreiterei zu tun. Eher mit einem fantasievollen, manchmal erfrischend frechen Umgang mit bekanntem Material. Für ihr "Freiheit"-Programm hat sich Sarah Kaiser bekannte Luther-Lieder wie "Ein feste Burg ist unser Gott" oder "Gelobet seist Du, Jesu Christ" ausgesucht, die sie in ganz andere, zeitgemäße Gewänder steckt.

Ausgefeilte Auseinandersetzung

Was beim Gelegenheitskomponisten Luther eine sympathische Hemdsärmeligkeit atmet, ist nach der "Übersetzung" in die Idiome von Soul oder Jazz ausgefeilt und durcharrangiert. Eine effektvolle Aneinanderreihung grundehrlicher Glaubensbekenntnisse, in denen der flexible, immer wortverständliche Sopran Sarah Kaisers das Geschehen dominiert.

Dabei hinterfragt die Künstlerin Wert und Bedeutung jener vertonten Gebete für die Gegenwart. Da wird Luthers Beichtgesang "Aus tiefer Not schrei ich zu Dir" zu einem erschütternden Ruf aus den Bürgerkriegsgebieten im Orient – mit "arabischer" Chromatik und einer Sängerin, die sich unter anderem mit den religiösen Liedern der Sufis auseinander gesetzt hat. Ein klares Bekenntnis dazu, dass der christliche Glaube auch die Verpflichtung einschließt, Verfolgten und Gequälten zu helfen.

In erster Linie geht es Sarah Kaiser freilich darum, positive Stimmung zu verbreiten. Deshalb koppelt sie die Luther-Thematik – auch als Reverenz an den Spielort – mit Kirchenliedern von Paul Gerhardt, denen sie ebenfalls eine Kur in der Jazz- und Soulklinik angedeihen lässt. "Die Gedanken sind frei" – und sie lernen bei Sarah Kaiser zu fliegen.

