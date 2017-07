Beim Familienspiel heißt es "Augen auf"

STEIN - Bei angenehmem Sommerwetter war es am Sonntag so weit: Das Familienspiel begann und exakt 477 Teilnehmer machten mit. Start und Ziel der Radtour für Jung und Alt war in diesem Jahr der Festplatz hinter dem Palm Beach in Stein.

Nach den Anstrengungen der Radtour genossen Kinder und Eltern die Pause, um den Akrobaten Stefan Eichbauer beim Jonglieren zu bewundern. Foto: Foto: Leberzammer



Rund drei Stunden benötigte Familie Schlögl aus Fürth für den mit 30 Kilometern längeren der beiden Rundkurse. "Das unterschätzt man manchmal", meint Mutter Sabine, "weil man ja immer wieder anhält, absteigt und sich umschaut." Denn um die schnellste Zeit ist es beim Familienspiel noch nie gegangen.

Vielmehr heißt es beim Radeln durch den Landkreis: Augen auf, um die Bilderrätsel lösen zu können, die am Ende tolle Preise der Veranstalter Landkreis Fürth, Sparkasse Fürth und Fürther Nachrichten sowie der Unterstützer Faber-Castell, Playmobil und Spielvereinigung Greuther Fürth verheißen. Die Schlögls haben schon öfter abgeräumt, wenn sie in den vergangenen Jahren teilgenommen haben.

Für die Töchter Lena und Nadja ein Grund, aber sicher nicht der einzige, immer wieder mitzuradeln. Dabei war der Parcours heuer ziemlich bergig, wie die zwölfjährige Lena anmerkte. Ihrer neunjährigen Schwester machte das nichts aus, "weil die Strecken durch den Wald umso schöner waren."

Auch Georgia Wohlgemuth aus Zirndorf hat bereits mehrmals beim Familienspiel in die Pedale getreten. Für ihre Begleiterin war es dagegen eine Premiere. "Das ist alles gut organisiert und ausgeschildert", lobt sie die Veranstalter. Nur die Wegeführung hätte nach ihrem Geschmack etwas variabler sein können. "Es ging zwar meistens über wenig befahrene Nebenstraßen, aber wir haben doch so viele schöne Radwege im Landkreis. Die hätte man besser integrieren können", findet sie.

Das Ziel haben beide zufrieden und wohlbehalten erreicht – ebenso wie die Schlögls aus Fürth. Auf dem Festplatz konnten sich die Radler dann bei Essen und Trinken stärken. Und wer noch nicht genug hatte, dem bot sich heuer erstmals die Gelegenheit, sich beim "Human Soccer", einer Art Kicker mit Menschen, noch einmal zu bewegen.

Etwas weniger anstrengend waren die Angebote des Kreisjugendrings, vom Balancieren über Kistenrollen bis zu Seifenblasen. Wem das immer noch zu viel der Anstrengung war, dem bot Akrobat Stefan Eichbauer ein buntes Programm aus seinem Spaßkoffer.

Kurz vor Schluss gab’s dann noch die Gewinne: Der erste Platz bei den Kindern ging an Jana Bauer aus Stein, ein Gutschein über 250 Euro eines Fahrradgeschäfts. Bei den Erwachsenen freut sich Josef Drack aus Nürnberg über einen 150-Euro-Gutschein.

