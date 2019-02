Beim virtuellen Derby jubelt die SpVgg

FÜRTH - Es dürfte noch nicht jeder Fan mitbekommen haben: Etliche Bundesliga-Vereine wollen im stark wachsenden eSports-Markt mitmischen. Sie haben dafür eSportler unter Vertrag genommen, die für sie zurzeit bei der Virtuellen Bundesliga um den Titel kämpfen. Auch das Kleeblatt ist dabei – es konnte sich jetzt über ein 5:0 im ersten Frankenderby freuen.

Premiere: Die Spieler der SpVgg Greuther Fürth und des 1. FC Nürnberg trafen diesmal nicht auf dem Rasen aufeinander, sondern in der Haupttribüne des Ronhofs. © Foto: Wolfgang Zink



Der elektronische Sport ist auf dem Vormarsch und auch bei den fränkischen Bundesligisten angekommen. Im Dezember stellte die Spielvereinigung Greuther Fürth ihr erstes eSports-Team vor – auf der Homepage des Vereins ist es inzwischen neben den anderen Mannschaften aufgeführt. Wobei man hier nicht elf Spieler braucht; zwei bis vier reichen.

Fürs Kleeblatt treten sie bei der neuen "VBL Club Championship" an, die am 16. Januar startete und die die Deutsche Fußball–Liga (DFL) gemeinsam mit Electronic Arts (EA) als Teil der sogenannten Virtuellen Bundesliga ins Leben gerufen hat. Anders als beim Open-Modus der Virtuellen Bundesliga, an dem auch vereinslose eSportler teilnehmen können, messen sich hier 22 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga in einer geschlossenen Liga. Gekickt wird nicht auf dem Rasen, sondern im beliebten Konsolen-Fußballspiel FIFA 19. Die Vereine nominieren dafür einen eigenen Kader. Wer sich bis Mitte März 2019 an die Tabellenspitze spielt, bekommt eine Einladung zum großen Finale, bei dem der Deutsche Meister ermittelt wird. Weitere Mannschaften können sich über die Playoffs qualifizieren.

Das Potenzial, das die Vereine sehen, ist groß: "In einer zunehmend digitalen Welt hat sich das Thema eSports in den letzten Jahren stark entwickelt. Wir haben hier die Chance, vor allem bei der jungen Generation Aufmerksamkeit zu bekommen", sagte Timo Schiller, der bei der SpVgg Greuther Fürth fürs Marketing zuständig ist, im Dezember. Man wolle nun erste Erfahrungen sammeln. Der Verein arbeitet dabei mit drei talentierten eSportlern zusammen: Burak "burax_1907" Gen (27), Francesco "Czudemi" Morgana (25) und Christian "xImpact10" Judt (18), der – der Name täuscht nicht – verwandt ist mit einem ehemaligen Kleeblatt-Profi: Christian Judt, langjähriger Dauerkartenbesitzer, folgt gewissermaßen den Spuren seines Cousins Juri Judt.

Ein Spieltag der VBL Club Championship besteht aus zwei 1-gegen-1-Duellen (eines auf der PlayStation 4, eines auf der Xbox One) sowie einem Match im 2-gegen-2. Im Vergleich zum originalen Frankenderby ging es rund um den virtuellen Rasen nun um einiges unaufgeregter zu, provozierende Fangruppen und große Kampfansagen suchte man vergeblich – was nicht bedeutet, dass es an Ernsthaftigkeit fehlt. Schließlich ist man als gebürtiger Fürther den Fans etwas schuldig und möchte niemanden enttäuschen, erklärt Burak Gen.

Vor Anpfiff wirkten er und seine beiden Kollegen entspannt, obwohl hier immerhin der Tabellenvierte auf den -fünften traf und die SpVgg zum ersten Frankenderby dieser Art auch die Presse in die Haupttribüne des Ronhofs geladen hatte. In der Regel werden die Spiele online ausgetragen – die Anreise zum Auswärtsspiel ist nicht nötig. Diesmal aber saßen die Kontrahenten vor zwei mit der Rückseite zueinander stehenden Monitoren, während im Hintergrund das Geschehen für die Zuschauer auf einer Leinwand übertragen wurde.

Die Konzentration, mit der Christian Judt die virtuellen Kleeblatt-Profis in der ersten Partie steuerte, zeigte, dass es hier um mehr geht als um ein spaßiges Hobby. Obwohl er die Begegnung zunächst dominierte, konnte er die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen, ehe sein Gegner die Führung erzielte. Erst kurz vor Schluss egalisierte Judt mit einem herrlichen Distanzschuss durch Fabian Reese. Deutlicher gestaltete sich die zweite Partie, die Francesco Morgana fürs Kleeblatt bestritt: Nach 90 Minuten stand es 5:0, der Gegner war sichtlich frustriert und ärgerte sich über vergebene Chancen und den starken Fürther Schlussmann. Beide Spieler können aber schon nach Abpfiff gemeinsam über das verrückte Spiel lachen. Böses Blut herrsche nicht, man kenne sich schließlich teils auch privat, erklärt Morgana.

Sport oder kein Sport?

Doch was ist eSports nun eigentlich, Sport oder kein Sport? Für die drei Profis des Kleeblatts ist es definitiv Ersteres, wenngleich die Frage schwierig sei, wie Judt zugibt. Vergleichbar sei eSports etwa mit Dart, wo es ebenfalls auf kleinste Bewegungen und mentale Stärke ankomme. Außerdem brauche es neben Talent auch Training, um auf diesem Niveau agieren zu können. Durch Updates der FIFA 19-Entwickler verändern sich bisweilen etwa Steuerung und Wirkung der Schusstechniken, worauf sich der Spieler einstellen muss.

Morgana spielt oft bereits bis zu drei Stunden lang vor dem Wettbewerb, um beim Anpfiff im Rhythmus zu sein. Beim Derby allerdings war dazu keine Zeit, der 25-Jährige stammt aus Weiden und hat einen entsprechend langen Anfahrtsweg. Genau deshalb absolviert er im Moment in der Virtual Bundesliga auch keine Partien im Zweierteam: Für das anspruchsvolle Teamplay muss viel gemeinsam trainiert werden. Judt und Gen, die beide in Fürth leben, tun sich da leichter.

Für einen Sieg im Modus 2-gegen-2 reichte es dennoch nicht. Kurz vor Schluss kassierten die beiden nach einer 1:0-Führung noch den Ausgleich. "Wir waren zu nervös", lautete die Analyse. In der Gesamtwertung geht das Kleeblatt mit 5 Punkten trotzdem als Sieger aus dem ersten eSports-Frankenderby hervor. Viele weitere könnten noch folgen. Für Burak Gen, Francesco Morgana und Christian Judt jedenfalls ist kein Ende des Trends in Sicht. Sie vermuten: In den kommenden Jahren wird alles noch viel größer werden.

