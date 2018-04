Bekommt das Bibertbad ein Nichtschwimmerbecken?

Förderverein sammelt Spenden - Stadt Zirndorf stellt Geld für Studie in Aussicht - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Die Freibadsaison ist in Sicht. Damit das Bibertbad im Sommer attraktiver wird, hat sich ein Förderverein für den Neubau eines Nichtschwimmerbeckens im Zirndorfer Freibad etabliert. Die Stadt stellt 5000 Euro Stiftungsgeld für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung.

Jetzt macht sich ein Förderverein mit Unterstützung von Politik und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft für den Neubau eines Nichtschwimmerbeckens im Zirndorfer Freibad stark. © Foto: Werner Schieche



Inzwischen wurde die Organisation ins Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth eingetragen. Vorsitzende ist die Oberasbacherin Gerda Laerum, Stellvertreter sind der Zirndorfer DLRG-Vorstand Detlef Langhardt und der Zirndorfer Grünen-Stadtrat Walter Schäfer. Das Geld für die Machbarkeitsstudie kommt von der Bürgerstiftung und belastet deshalb den städtischen Haushalt nicht. Um diesen ist es jedoch gar nicht so schlecht bestellt, weil die Stadt heuer eine unerwartete Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 6,1 Millionen Euro verbuchen kann.

Ein wenig Geld muss die Bibertstadt schon in die Hand nehmen, wenn sie dem Wunsch vieler Badegäste nach einem Tummelplatz abseits des von ambitionierten Schwimmern bevölkerten Sportbeckens und des oft überfüllten kleinen Hallenbad-Außenbeckens Rechnung tragen will. Die Kosten für ein im Unterhalt günstigeres Naturbecken wie das in Großhabersdorf werden auf 600.000 Euro geschätzt – halb so teuer wie ein Bassin mit chemischer Wasserreinigung.

Das alte, 20 mal 30 Meter große Nichtschwimmerbecken ist 2003 dem Bad-Neubau geopfert worden. Dabei war es als Rückzugsmöglichkeit in der kinderarmen Zeit am Vormittag auch bei älteren und unsicheren Schwimmern sehr beliebt. Zu den Fürsprechern eines Neubaus gehört auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Die Notwendigkeit eines neuen Nichtschwimmerbeckens zieht Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel gar nicht in Zweifel. Er sorgt sich jedoch um die Finanzierung.

Als Öffnungstermin für das Freibad peilt Bäderleiter Helmut Oswald den 10. Mai (Christi Himmelfahrt) an, eventuell auch schon ein paar Tage früher. Entscheidend sei die Witterung.

Spenden für das Projekt kann man auf das Konto des Fördervereins (Sparkasse Fürth, IBAN DE43 7625 0000 0040 9769 35) einzahlen.

Volker Dittmar