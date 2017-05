Bekommt Fürth doch ein viertes Gymnasium?

FÜRTH - Bayern kehrt zum neunjährigen Gymnasium (G 9) zurück, für den Schulstandort Fürth hat das weitreichende Folgen: Bei den anstehenden Baumaßnahmen für Helene-Lange- und Heinrich-Schliemann-Gymnasium muss die Stadt den zusätzlichen Raumbedarf einplanen. Im Rathaus denkt man jetzt sogar laut über den Bau eines vierten Gymnasiums nach.

G8 oder G9? Die Debatte ist beendet, der Freistaat kehrt zum neunjährigen Gymnasium zurück — und stellt damit in Fürth einige Planungen auf den Kopf. © Foto: dpa/Weigel



Im Februar klopften die FN bei Markus Braun an. Vom Bürgermeister und Schulreferenten wollten wir wissen, ob Fürth ein zusätzliches Gymnasium brauche, sollte der Freistaat das G 9 einführen. Bislang, sagte Braun damals, sei das Potenzial dafür nicht vorhanden. Er glaube nicht, dass sich das so schnell ändert.

Am Dienstag hat das bayerische Kabinett die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium tatsächlich beschlossen – und das Fürther Rathaus schlägt neue Töne an. "Alles muss und darf auf den Prüfstand", lässt Oberbürgermeister Thomas Jung per Pressemitteilung wissen.

Wie ausführlich berichtet, steht das Helene-Lange-Gymnasium (HLG) vor einer Generalsanierung samt Erweiterung. Das "Schliemann" soll entweder am Standort wachsen oder erhält gleich einen Neubau an der benachbarten Wolfsgrubermühle. Jetzt aber, so Jung, müsse geprüft werden, ob diese beiden Baumaßnahmen dem Raumbedarf der nächsten Jahre gerecht werden oder nicht.

Dazu muss man wissen: Fürth zählt zu einem Dutzend bayerischer Städte und Kreise, denen im Vorblatt zum neuen Gesetzestext steigende Schülerzahlen bescheinigt werden – ebenso wie Nürnberg und der Landkreis Fürth. An diesen Orten, so die Prognosen, werden künftig nicht nur wegen der G 9-Rückkehr mehr Jugendliche unterrichtet, sondern auch wegen des erwarteten Bevölkerungswachstums.

"Bisher hatten wir die Linie, wir könnten dieses Wachstum mit unseren bereits geplanten Baumaßnahmen abdecken", sagt Schulreferent Markus Braun. Angesichts der neuen Zahlen aus dem Gesetzentwurf will sich das Rathaus nun doch intensiv mit der Frage auseinandersetzen, ob ein viertes Gymnasium vielleicht vonnöten ist. "Wir sind eine wachsende Großstadt und müssen eine Entscheidung treffen, die für die nächsten Jahrzehnte richtig ist."

"Wir müssen das zügig klären"

Braun ist einerseits heilfroh, dass der Freistaat zum G 9 zurückkehrt, bevor die Baumaßnahmen am HLG sowie am "Schliemann" begonnen haben. Andererseits bringt der Kurswechsel aus München jetzt die Planungen ins Stocken. "Wir müssen das zügig klären, damit wir unsere Baumaßnahmen in Gang setzen können", sagt Braun. OB Jung pflichtet bei: Die Entscheidung für oder gegen ein viertes Gymnasium müsse noch vor dem "Realisierungswettbewerb für das neue Schliemann-Gymnasium" getroffen werden.

Am nächsten Dienstag kommt Schulreferent Braun mit Vertretern der Regierung von Mittelfranken zusammen. In den kommenden Wochen will er das Thema mit den Direktoren der drei Fürther Gymnasien und dem Ministerialbeauftragten für Mittelfranken besprechen. "Einige Monate", schätzt er, werden vergehen, bis die Entscheidung feststeht.

OB Jung begrüßt "ausdrücklich", dass die Staatsregierung 500 Millionen Euro bereitstellt, um neue Schulbauten in Bayern zu finanzieren. "Der Freistaat hat sich für die Rückkehr zum G 9 entschieden, dann ist es folgerichtig, wenn er die daraus entstehenden Kosten übernimmt." Allerdings: Der Illusion, dass das Land in Fürth ein viertes Gymnasium baut und auch komplett bezahlt, gibt man sich im Rathaus nicht hin, sagt Markus Braun.

Im Landkreis Fürth mit seinen ebenfalls drei Gymnasien gibt man sich locker. "Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass wir wegen des G 9 die bestehenden Kapazitäten erweitern müssen", sagte Landrat Matthias Dießl auf FN-Anfrage und verweist auf das Schulentwicklungsgutachten, das alle sechs Jahre erstellt wird. "Damit können wir sehr gut neue Bedarfe frühzeitig abschätzen."

