Bela B. sattelt die Pferde in Anwanden

Reitende Westernfans, rauchende Staubsauger: Das Programm des 19. KulturPalastes vom 22. bis 25. Juni - vor 29 Minuten

ZIRNDORF - Ärzte-Punks, Kabarett-Promis, Kettensägen-Virtuosen und rauchende Staubsauger erwarten die Besucher im 19. Jahr des KulturPalastes Anwanden. Die Türen des Wolfgangshofes öffnen sich vom 22. bis 25. Juni.

Am 23. Juni reiten sie los: Bela B. von den Ärzten (Mitte) huldigt mit Sängerin Peta Devlin und der Schwabacher Band Smokestack Lightnin’ der Spaghettiwestern-Reihe „Sartana“. © Foto: Konstanze Habermann



Am 23. Juni reiten sie los: Bela B. von den Ärzten (Mitte) huldigt mit Sängerin Peta Devlin und der Schwabacher Band Smokestack Lightnin’ der Spaghettiwestern-Reihe „Sartana“. Foto: Foto: Konstanze Habermann



Wir hier und die da draußen: Das Wechsel- und Zusammenspiel von regionaler Szene und überregional bekannten Größen ist eines von vielen Markenzeichen, das die 80 KulturPalast-Macher um Vereinschef Andreas Radlmaier auch 2017 hegen und pflegen. "Bei uns kommt wirklich nichts von der Tournee-Stange", sagt der Chef, der den Wolfgangshof im Zirndorfer Ortsteil Anwanden abermals in ein Kultur-Camp mit Lustmachern aller Sorten verwandeln möchte.

"Originale ohne Untertitel", so Radlmaier, könnte das Motto heuer lauten, "denn Originale brauchen keine Untertitel, die versteht man auch so". In der Tat: Einen Mangel an kreativen Querköpfen werden die KulturPalast-Fans in diesem Jahr eher nicht zu beklagen haben. So wird der Heuboden am Abend des 23. Juni (19.30 Uhr) zur Startrampe eines Ausflugs in die Americana-Jagdgründe, wenn Ärzte-Schlagzeuger Bela B. auf Peta Devlin (Die Braut haut ins Auge) und die schwer angesagte Schwabacher Band Smokestack Lightnin’ trifft. "Bastard" heißt das Programm, eine Rockabilly-Hommage an die Spaghettiwestern-Reihe "Sartana" aus den sechziger Jahren, garniert mit Einspielern von Synchronsprecher-Legende Rainer Brandt.

Das zweite dicke Palast-Ding steigt am 24. Juni (19 Uhr) und ist bereits ausverkauft. Auf nicht abgeholte Tickets an der Abendkasse muss hoffen, wer das erste Aufeinandertreffen von Monika Gruber und Andreas Rebers live auf dem Heuboden erleben will. Die aktuell erfolgreichste bayerische Kabarettistin und der stets zuverlässig polarisierende "Blockwart Gottes" aus dem kühl-norddeutschen Westerbrak spielen Doppelpass, mit dabei ist ein klassisches Streichquartett mit Musikern des Bayerischen Staatsorchesters; auf dem Programm steht unter anderem "friedliche Militärmusik".

Singer-Songwriter finden Platz in der dreiteiligen Reihe "Song Ping Pong" (22. Juni, 21 Uhr, Eintritt frei, 23. Juni, 21.30 Uhr, 24. Juni, 22 Uhr, Eintritt frei) im Verwalterhaus, im Weststadl und auf dem Freigelände. An allen Abenden mit dabei ist Lokalmatador Dirk Hess aus Loch, Ex-Gitarrist bei Smokestack Lightnin’. Seine Gäste sind Lennart A. Salomon — er tourt unter anderem mit Max Mutzke und Joachim Witt —, der in Tonga geborene und in Melbourne aufgewachsene Joel Havea, Julia Fischer aus Nürnberg und Neil Hickethier, Backgroundsänger bei Nena und Duettpartner von Annett Louisan.

Wer eher auf schön rotzig performte Wienerlieder steht, dürfte am 23. Juni (17.30 Uhr) bei Worried Man & Worried Boy richtig sein — ein Vater-Sohn-Gespann mit Drummer Sebastian Janata und Worried-Man-Skiffle-Group-Frotmann Herbert Janata. Auch bei Simon & Jan (24. Juni, 21.30 Uhr) bleibt’s nicht durchweg bierernst. Das Musiksatire-Duo holte 2014 den renommierten Prix Pantheon. "Anrührend wie Simon & Garfunkel und überraschend wie Rainald Grebe", heißt es in der Laudatio auf die Oldenburger, die im KulturPalast zuletzt als Teil eines Auftritts von Stefan Stoppok hinrissen. "Die neuen Shooting-Stars der Kabarett-Szene" (Wetzlarer Neue Zeitung) haben inzwischen in ganz Deutschland ein begeistertes Publikum.

Immerhin und mindestens in ganz Franken haben die Schriftsteller Ewald Arenz — er liest aus seinem aktuellen Roman "Herr Müller, die verrückte Katze und Gott" (24. Juni, 18 Uhr, Eintritt frei) — und Elmar Tannert ("Ein Satz an Herrn Müller", 25. Juni, 15 Uhr, Eintritt frei) ihre Fans — und das Theater Rootslöffel sowieso, das Palastgängern ab vier Jahren im Weststadl "Hans im Glück" zeigt (24. Juni, 16 Uhr, Eintritt frei).

Martin im Reinheitswahn? Das gibt’s auch. Kinetische Kunst ist das Einsatzgebiet von Martin Stiefel, der in Düsseldorf Malerei studierte, in Otto Mühls Kunst-Kommune mitmischte und in Nürnberg zur Blauen Nacht Furore machte. In der Wolfgangshof-Maschinenhalle zeigt er seine Karacho-Performance "Rauchende Staubsauger" am 23. (21 Uhr) und 24. Juni (17 Uhr, Eintritt jeweils frei).

Und überhaupt, die Kunst: Fast 50 bildende Künstler breiten "Maschinen.Objekte.Obsessionen" aus — von Dan Reeder bis Peter Hammer, der zum Kunstreigen-Start am 22. Juni (19.30 Uhr, Eintritt frei) ein Maschinenkonzert gibt, von Fürths Kulturpreisträger Oliver Boberg bis Sebastian Tröger. Clemens Heinl ist mit der Kettensäge im Live-Einsatz, Harri Schemm lässt eine Mörtelmaschine zum Plattenspieler mutieren. Der BBK Nürnberg Mittelfranken ist ebenso beteiligt wie die Hersbrucker Bücherwerkstätte. An allen Palast-Tagen gibt es Führungen — und zum Konzert-Abschluss am 25. Juni (12 Uhr, Eintritt frei) einen garantiert kettensägen- und staubsaugerfreien italienischen Moment mit der runderneuerten Pino Barone Band.

Karten unter www.kulturpalast-anwanden.de und in der Tourist-Information Zirndorf (Marktplatz 1, Tel. 6 00 48 34).

MATTHIAS BOLL