Berauschend kompakte Klangpackung

Psychedelic-Sound aus Israel löst in der Fürther Kofferfabrik akute Suchtgefahr aus - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Flaschengeist weht, wo er will. Wenn sich die spirituellen Sphärenengel des Ouzo-Schnapsglases, der Shishapfeife, des Keyboards und der E-Gitarre zusammentun, und das auch noch im Heiligen Land, dann herrschen paradiesische Zustände in der Kofferfabrik. Dort trat nämlich das Quartett "Ouzo Bazooka" aus Israel auf.

Uri Brauner Kinrot beschwört mit seiner Gitarre den fliegenden Teppich, auf dem sich das Publikum willig entführen lässt. © Foto: Martin Bartmann



Uri Brauner Kinrot beschwört mit seiner Gitarre den fliegenden Teppich, auf dem sich das Publikum willig entführen lässt. Foto: Foto: Martin Bartmann



Die drei Herren und ihre Dame haben sich ganz dem Psychedelic-Sound verschrieben, den sie mit nahöstlichen Weisen zu kombinieren trachten. Zumindest die Optik fügt sich in die ehrwürdige Tradition: Wallegewänder mit Spiralen und Batikmuster, Kutte mit Malakette sowie ein wenig Glitzer um die Augen. Der Frontmann und Gitarrist Uri Brauner Kinrot empfiehlt sich schon rein physiognomisch als Heiland für die nächsten Oberammergauer Festspiele. So weit fürs Auge. Und fürs Ohr?

Los geht’s mit einer Nummer, die richtig den Geist der späten Sechziger, frühen Siebziger atmet. Irgendwo zwischen den Byrds, Quintessence und den Velvet Underground wabern die Schallwellen, doch nach den ersten Déjà-vus beschreiten "Ouzo Bazooka" eigenständige Pfade. Dabei ist das Rezept denkbar schlicht. "Ouzo Bazooka" wiederholen eingängige Melodien in einer Endlosschleife und variieren sie, indem sie sie von Mal zu Mal klanglich verändern. Denn so ein Keyboard hat ja nicht nur Tasten, sondern jede Menge Knöpfe und Regler, die jede Tonleiter mal schnurren lassen wie Tante Elfriedes Katze, wie eine orientalische Schalmei Schlangen beschwören, oder verloren im Raum hallen, als schwebten wir hinter der Andromeda-Galaxie. Desgleichen die Gitarre, deren Spieler die Fuzzboxen mit bloßen Füßen malträtiert und deren Töne sich dehnen wie Kaugummi, immer neue Klangfarben mit dem Keyboard zusammenmischen und den Hörer in ein Soundbad tunken. Eher türkisches Dampfbad als heißer Wüstenwind.

Doch das Abgleiten in die Alles-Egal-Harmonie verhindert der energische Takt des Drummers und der stoische Bass. Die sorgen für den nötigen Drive, zusammen mit dem Duettgesang des Gitarristen und der Keyboarderin.

Nach neunzig Minuten ist der Trip auf dem fliegenden Teppich vorbei. Ach, schon? Gefühlt waren es eher zwei Stunden. Das liegt aber nicht an etwaiger Langeweile, sondern an musikalischer Dichte und Kompaktheit.

REINHARD KALB