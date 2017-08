Bereit für die Wanderreporter?

FÜRTH - Das Abenteuer hat begonnen: Zehn Wanderreporter erkunden Franken und die Oberpfalz. Für die FN-Leser dürften Reporter Nummer acht und neun besonders interessant sein.

Zehn Reporter, 40 Tage, 400 Kilometer: Die Wanderreporter wollen mit offenen Sinnen durchs Verbreitungsgebiet laufen und freuen sich auf spannende Begegnungen. © Foto: Horst Linke



Mit festen Schuhen und einem Rucksack, vor allem aber mit seinem Smartphone hat sich Wanderreporter Nummer eins auf den Weg gemacht und sein Etappenziel Gunzenhausen am Abend auch erreicht. NN-Redakteur Matthias Kronau, der die Idee zu dem Multimedia-Projekt hatte, wird nach vier Tagen seinen Wanderstab weitergeben. Neun Reporter folgen ihm.

In Videos, einem Live-Ticker, auf Facebook ("NN-Wanderreporter") und in Zeitungsartikeln halten sie ihre Erlebnisse fest. Am Ende werden sie gemeinsam 400 Kilometer zurückgelegt haben. Die Mannschaft ist bunt zusammengewürfelt aus verschiedenen Redaktionen der Nürnberger Nachrichten. Reporterin Nummer acht, Viola Bernlocher aus der Online-Redaktion, hat das Vergnügen (oder die Herausforderung?), den Abschnitt durch den Fürther Landkreis zu bewältigen.

Streng genommen beginnt das Fürther Kapitel schon am 27. August: Da läuft Hauke Höpcke aus der Neumarkter Lokalredaktion von Herzogenaurach über Puschendorf nach Langenzenn. Am nächsten Morgen löst ihn Viola Bernlocher ab, ihr erstes Ziel: Burgfarrnbach – der einzige Berührungspunkt mit der Stadt Fürth.

Weiter geht es am 29. August nach Cadolzburg, am 30. nach Roßtal, am 31. nach Stein. Danach steht ein Perspektivwechsel an: Denn mit Johannes Alles ist ab 1. September ein Lokalredakteur der Fürther Nachrichten unterwegs. Er macht sich auf nach Schwabach (1.9.) und Dechendorf (2.9.) nach Heilsbronn (3.9.) und Windsbach (4.9.), wo Georg Körfgen aus der Forchheimer Redaktion übernimmt.

Im Schnitt laufen die Reporter zehn Kilometer am Tag, die Nacht wird in Pensionen und Gasthäusern verbracht, darauf hoffend, dass die nächste Etappe keine Blasen an den Füßen und keine Funklöcher bringt. . .

