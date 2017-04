Bereit für Gäste: Milchhäusle legt unter neuer Regie los

FÜRTH - Früher als geplant beginnt das neue Kapitel fürs Milchhäusle: Von heute an empfängt man hier täglich ab 10 Uhr bis abends Gäste – außer bei garstigem Wetter. Für die Bewirtung sorgt nun das Fürther Babylon-Kino.

Das Milchhäusle ist bereit: Das Team um Babylon-Kino-Betreiber Christian Ilg freut sich auf die erste Saison. © André De Geare



Den ganzen April hindurch wurde das Milchhäuschen an der Konrad-Adenauer-Anlage für den Neuanfang flott gemacht. Unter anderem bekam es neue Strom- und Wasserleitungen und einen neuen Anstrich im Inneren. Am Freitag hat das Team um Babylon-Kino-Betreiber Christian Ilg die Außenbestuhlung aufgestellt und das Häuschen eingerichtet.

Mit dem Gartenmarkt auf der Freiheit (bis 1. Mai), der Mai-Kundgebung am Montag und mit einer offenen Jazz-Session in der Adenaueranlage am Sonntag, dem Welttag des Jazz, ab 12.30 Uhr verspricht das Auftakt-Wochenende einige Kundschaft. Neben Snacks hat das Milchhäusle einige Sorten Eis im Angebot - unter anderem passend zum Namen Buttermilcheis, das der Nürnberger Hersteller Campo extra fürs Milchhäusle fertigt.

Von der Stadt, die sich eine Aufwertung der Grünanlage erhofft, hatte Ilg den Zuschlag für die Kiosk-Gaststätte bekommen, die in der Sommersaison geöffnet ist. Direkt neben einem großen Kinderspielplatz gelegen, will der neue Betreiber eine familienfreundliche Außengastronomie bieten. Weil viele Kindergärten und Horte auf den Spielplatz kommen, plant man einen Eis-Rabatt für Kita-Gruppen.

Das Babylon-Team sucht noch Service-Personal fürs Milchhäusle.

