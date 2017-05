Bereit, Leben zu retten: Geflüchtete Frauen lernen Erste Hilfe

FÜRTH - Nicht einfach nur rumstehen: Unter diesem Motto erlernen zurzeit geflüchtete Frauen im Multikulturellen Frauentreff Maßnahmen, die Leben retten können.

Jeder darf mal Retter spielen: Unter der Aufsicht von Kursleiterin Marianne Eckert üben geflüchtete Frauen die stabile Seitenlage. © Foto: Patricia Blind



"Was tue ich, wenn einer bewusstlos da liegt?", will Kursleiterin Marianne Eckert zu Beginn der ersten Lektion wissen. "112 anrufen", antworten einige der rund 15 Teilnehmerinnen, die unter anderem aus Äthiopien, Somalia oder Sudan stammen. Die Grundlagen sitzen bei den meisten bereits. Dennoch hätten "viele keine Ahnung, was im Notfall praktisch zu tun ist", sagt Eckert.

Die Rentnerin, die über 30 Jahre im Sanitätsdienst tätig war, stemmt den Kurs hier ehrenamtlich zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Eine Einführung in Erste Hilfe kam beim internationalen Frauentag im März so gut an, dass die städtische Gleichstellungsstelle und das Frauenforum nun kurzerhand einen Kurs für geflüchtete Frauen anboten. Der Unterricht an vier Nachmittagen ist kostenlos. Damit auch Mütter unbesorgt mitmachen können, passen Kinderpflegerinnen des Mütterzentrums im Nebenraum auf die Sprösslinge auf.

Marianne Eckert demonstriert zunächst die stabile Seitenlage, dann zeigt Arzt Frank Sinning Wiederbelebungsmaßnahmen. Nicht zum ersten Mal geben die beiden ihr Wissen an Asylsuchende weiter. Die Antwort auf seine Frage "Wie lange dauert es, bis bei Ihnen im Land der Arzt kommt?" überrascht ihn deshalb nicht. "Die kommen nie!", scherzt eine Teilnehmerin. Sinning nickt: "Hier zwar schon, da Deutschland ein reiches Land ist, doch das kann dauern. In der Zwischenzeit wollen wir nicht einfach nur rumstehen."

Jede der Frauen will im Ernstfall handeln können. "Wenn jemand aus meiner Familie oder auch auf der Straße hinfällt, will ich wissen, was zu tun ist", sagt Ruta Yemane Fikadu, die aus dem Sudan stammt. "Wenn meiner Schwester etwas passiert, will ich ihr helfen können", versichert auch Hibo Abdi aus Somalia.

Fröhlich und konzentriert

Einige der Frauen, wie etwa die 22-jährige Ruta, besitzen bereits Vorkenntnisse. In der Schule im Sudan wurden der gelernten Informatikerin medizinische Grundlagen beigebracht. Deswegen scheut sie sich nicht davor, als Erste die stabile Seitenlage zu üben. "Hallo?", überprüft sie den Bewusstseinszustand des angeblichen Unfallopfers. "Hallo!", kommt es schelmisch zurück. "Die scheint ja gar keine Hilfe zu brauchen", bemerkt Eckert trocken, woraufhin Gelächter ausbricht.

Im Multikulturellen Frauentreff sitzt die Gruppe an diesem Nachmittag bei einer Tasse Kaffee in lockerer Atmosphäre beisammen. Dennoch sind alle konzentriert. Viele notieren sich Stichpunkte, tauschen Notizen aus oder stellen Nachfragen. Die Kommunikation läuft auf Deutsch und Englisch ab, Sätze wie "unser Körper braucht ‚oxygen‘" sind hier nichts Ungewöhnliches. Frauen, die etwas besser Deutsch können, übersetzen engagiert für andere.

Am besten lernt jedoch, wer selbst Hand anlegt – das weiß auch Arzt Sinning. Prompt wird die 24-jährige Hibo von ihm aufgefordert, an einer Plastikpuppe die Herzdruckmassage vorzuführen. "Hallo, Hilfe, Drücken", schärft Sinning ihr ein: Nachdem die Plastikpuppe auf Hibos lautes "Hallo?" nicht reagiert, wird der Notfalldienst, gespielt von Sinning, kontaktiert. Erst scheut sich Hibo vor dem "Drücken" ein bisschen, denn der Puppe muss das T-Shirt hochgezogen werden. Rasch überwindet sie ihre Scham jedoch und legt eifrig los.

Trotz der Sprachbarriere und kultureller Unterschiede nehmen die Frauen schon in der ersten Einheit einiges mit. Welche Informationen braucht der Notruf? Was mache ich, wenn mein Baby sich verschluckt? Wann gilt ein Mensch in Deutschland als tot — wenn das Herz oder wenn das Gehirn versagt? Alle Teilnehmerinnen wollen am Ende ein BRK-Zertifikat in den Händen halten. Sie hoffen, Eselsbrücken wie "Hallo, Hilfe, Drücken" danach im Notfall, ohne zu zögern, anwenden zu können.

