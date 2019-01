Bereitschaftspraxis ist umgezogen

Räume finden sich jetzt im Gesundheitszentrum — Neue Öffnungszeiten - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wer außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpraxen medizinische Hilfe benötigt, muss eine Bereitschaftspraxis aufsuchen. In Fürth befand sie sich bislang in den Räumen der ehemaligen Frauenklinik des Fürther Klinikums. Am 1. Januar jedoch ist sie umgezogen.

Die meisten Infostellen auf dem Gelände des Klinikums weisen schon den Weg zur neuen Praxis, die nicht mehr in der alten Frauenklinik zu finden ist. © Foto: Winckler



Die meisten Infostellen auf dem Gelände des Klinikums weisen schon den Weg zur neuen Praxis, die nicht mehr in der alten Frauenklinik zu finden ist. Foto: Foto: Winckler



Zu finden ist sie jetzt im so genannten Gesundheitszentrum, das sich über der Strahlentherapie befindet. Zur Praxis gelangen kann man über das Hauptgebäude des Klinikums oder über einen Zugang rechts davon. Neue Infostellen auf dem Klinikgelände weisen den Weg. Geöffnet hat der Bereitschaftsdienst am Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 17 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. Telefonisch erreichbar ist die Praxis unter der kostenlosen Rufnummer 116 117. Nötig geworden war der Umzug wegen einer Umstrukturierung, von der 110 bayerische Kliniken betroffen sind.

fn