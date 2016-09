Berlin hilft Fürth beim Stromsparen

Dank eines Förderprogramms konnte die Stadt etliche Leuchten austauschen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Stadt Fürth hat mit Hilfe eines Förderprogramms des Bundesumweltministeriums zahlreiche Lampen und Leuchten ausgetauscht. Das Einsparpotential ist enorm.

Wenn die Schauspieler im Stadttheater die Bühne betreten, müssen sie gut ausgeleuchtet werden. Dank moderner RGB-Scheinwerfer spart das Theater nicht nur Strom, sondern auch bares Geld. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Ein Schwerpunkt der Aktion lag dabei auf der Umstellung von Innen- und Hallenbeleuchtungen. So ersetzten Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft einen Teil der Bühnenstrahler im Stadttheater mit modernen RGB-Scheinwerfern. Die prognostizierte Energieersparnis liegt bei 10 700 Kilowattstunden pro Jahr.

Viel weniger Strom verbraucht nun auch die Stadthalle, wo nicht nur die Bühnen-, sondern auch die Gesamtbeleuchtung im großen Saal erneuert wurde. Eine besondere Herausforderung war in diesem Fall, dass die zahlreichen, an der Deckenkonstruktion angebrachten Glühlampen die architektonische Gestaltung der beliebten Veranstaltungsstätte maßgeblich prägen. Um den aktuellen Look zu erhalten, tauschte die Dienststelle die alten Stromfresser mit ressourcenfreundlichen Acht-Watt-LED-Lampen im sogenannten Glühbirnen-Retrofit.

LEDs in der Volksbücherei

Das Einsparpotential für die Stadthalle liegt laut Projektleiter Friedhelm Striethorst pro Jahr bei 34 770 Kilowattstunden für die Bühnen- und bei 53 000 Kilowattstunden für die Restbeleuchtung.

Neben den beiden Musentempeln profitieren auch das Stadt- und das Rundfunkmuseum sowie das Kulturforum, wo nun hochwertige LED-Strahler zum Ausleuchten von Exponaten eingesetzt werden (voraussichtliche Energieersparnis: 7360 Kilowattstunden pro Jahr). Auch die fast 40 Jahre alten Leuchtstofflampen der Volksbücherei wurden ausgetauscht. 45 700 Kilowattstunden weniger Strom benötigen die neuen LEDs – trotzdem liefern sie ein angenehmeres Licht und strahlen heller.

Das Investitionsvolumen für die im Jahr 2013 begonnene und nun abgeschlossene Maßnahme lag bei rund 240 000 Euro und wurde zu 40 Prozent vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bezuschusst. Laut Friedhelm Striethorst ist das Geld gut angelegt, weil sich die Aufwendungen durch die Energieeinsparungen schnell amortisieren werden.

