Bessere Kameras in Fürths U-Bahn-Stationen

Der Freistaat unterstützt Fürth und Nürnberg bei der Modernisierung - vor 52 Minuten

FÜRTH - Seit 13 Jahren ist Fürth die sicherste Großstadt in Deutschland. Investitionen in eine bessere Videoüberwachung der U-Bahn-Stationen sollen dazu beitragen, dass das so bleibt. Der Freistaat hat Unterstützung zugesagt.

Mit modernerer Videotechnik sollen die U-Bahn-Stationen ausgerüstet werden. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Mit modernerer Videotechnik sollen die U-Bahn-Stationen ausgerüstet werden. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Zusammen mit Nürnberg will die Stadt Fürth bald alle U-Bahn-Stationen mit moderner Video-Überwachung ausstatten, wie es in einer Pressemitteilung des Rathauses heißt. "Damit sollen Verbrechen durch Abschreckung verhindert, aber auch Straftaten schnell aufgeklärt werden", sagt OB Thomas Jung.

Bisher sind die Video-Kameras in der Regel nur auf einer Seite des Bahnsteigs montiert und nicht an beiden. Auf den Wegen zu den U-Bahnen gibt es tote Winkel. Vor allem aber sind die gespeicherten Aufzeichnungen – wie berichtet – von so schlechter Qualität, dass sie der Polizei nicht helfen.

Die Bewahrung des hohen Sicherheitsstandards sei ihm ein großes Anliegen, betont Jung. Zudem sei das Sicherheitsbedürfnis – wie Bürgerumfragen zeigten – in Fürth gestiegen. Darüber, dass das bayerische Kabinett nun zugesagt hat für die U-Bahn-Videoausrüstung in Fürth und Nürnberg 1,5 Millionen Euro bereitzustellen, sei man daher sehr dankbar. Die ganz große Variante der Neu-Anschaffung würde rund fünf Millionen Euro kosten, 4,5 Millionen Euro würden auf Nürnberg entfallen, 550000 Euro auf die Stadt Fürth.

czi/sto