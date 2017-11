Am Freitagnachmittag hat es in der Fürther Angerstraße gebrannt. Die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst rückten aus, um die Flammen im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses zu bekämpfen. Fünf Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenkhaus.

Als der Fahrer eines Renault in Fürth von der Mannhofer Straße in die Kreuzung der Stadelner Hauptstraße einfuhr, missachtete er offenbar die Vorfahrt eines herannahenden Polo.

Am Samstag ging es in Zirndorf wieder einmal rund: Die neunte Musiknacht hielt den Fürther Stadtteil auf trab. Für alle Feierwütigen war einiges geboten: Von Soul, Rock, Funk, Italo-Pop, Schlagermusik und Hüttengaudi bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen, Jazz und selbst Elektro war alles vertreten, was gute Laune macht. Wir waren dabei!