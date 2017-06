Bester Eindruck in Cadolzburg: Im Alter tagsüber in guten Händen

VdK informierte sich in der Tagespflege am Horneberspark über das Konzept der evangelischen Einrichtung - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Der "Tag der offenen Tür" unlängst stieß auf sehr verhaltenes Interesse. Mehr Zuspruch fand die Tagespflege am Horneberspark, als der Cadolzburger VdK zum Besuch dorthin lud.

Irmgard Müller (re.), Leiterin des Hauses in Cadolzburg, und ihr Team freuten sich über die interessierten Gäste und würden gerne mehr Besucher empfangen. © Foto: Hans Esterl



Zentral und doch idyllisch und ruhig liegt die neue Einrichtung des Evangelischen Gemeinde- und Wohltätigkeitsvereins Cadolzburg in der Oberen Bahnhofsstraße 6 direkt am Horneberspark. Im Inneren bieten sich dem Besucher helle freundliche Räume, in denen bis zu 14 Peronen orientiert an ihren ganz persönlichen Bedürfnissen betreut werden könnten.

Große Panoramafenster erlauben einen herrlichen Blick auf gepflegte Grünanlagen und die benachbarten Kindertagesstätten. Zudem lädt ein "Demenzgarten" zum Verweilen ein.

Seit 1909 engagiert sich der Verein in der Alten- und Krankenpflege und kann damit aus reichen Erfahrungen schöpfen. Jedoch stellt sich dem Unkundigen eine Ungereimtheit in den Weg, die Tanja Uhl-Boas, stellvertretende Leiterin des Hauses, aus vielen Gesprächen kennt: Die "Tagespflege", klärt sie auf, hat nichts mit der bekannten "Kurzzeitpflege" zu tun. Ganz im Gegenteil. Das Angebot hier, ergänzt die Leiterin des Hauses, Irmgard Müller, ist als dauerhafte Entlastung pflegender Angehöriger angelegt und natürlich auch für allein lebende, ältere Menschen geeignet.

In häuslicher Umgebung

Der Unterschied beider Pflegedienste liegt darin, dass die Gäste der "Tagespflege" nicht stationär aufgenommen werden, sondern sie kommen von montags bis freitags oder auch nur an ausgewählten Tagen morgens um acht und gehen um 16 Uhr wieder nach Hause bzw. werden nach Hause gebracht. Bald soll ein Samstag im Monat als zusätzlicher Betreuungstag dazukommen. So bleibt das Wohnumfeld weiter die häusliche Umgebung und ein Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung kann eventuell vermieden werden. Aufgenommen werden Gäste aller Pflegegrade, Menschen mit physischen und psychischen Erkrankungen sind genauso willkommen. Wer möchte, kann sich im Rahmen eines kostenlosen Schnuppertages über die Leistungen und das Betreuungsangebot informieren.

