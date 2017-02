Besuch vom WDR: Die Maus zu Gast bei Freunden

Fünfköpfiges Team drehte am Freitag in einer Veitsbronner Kita - vor 1 Stunde

VEITSBRONN - Seit beinahe 50 Jahren begleitet die "Sendung mit der Maus" Generationen von Kindern. In ihren berühmten Sachgeschichten zeigt sie, wie Streichhölzer gemacht und Flugzeuge gebaut werden, wie sich Astronauten im Weltraum waschen oder wie die Löcher in den Käse und die Streifen in die Zahnpasta kommen. Am Freitag war die Maus in Veitsbronn zu Gast, um einen Tag in der Kindertagesstätte Heilig-Geist mitzuerleben.

Es dauerte nicht lange, da hatten die Veitsbronner Kinder nicht nur die Maus, sondern auch Moderator André Gatzke (hinten, blaues Hemd) in ihr Herz geschlossen. © Foto: Leberzammer



Das Team des WDR ist zu fünft ins Frankenland gereist. Nachdem es den ersten Abend noch gemütlich bei Schäufele und Karpfen verbracht hat, geht es am Freitagvormittag in die Vollen: Über vier Stunden lassen sich Moderator, Kamera- und Tonmann sowie der Aufnahmeleiter die Veitsbronner Kita und deren Alltag zeigen. Besonderen Respekt bei den Erzieherinnen erwirbt sich dabei Moderator André Gatzke.

"Der hat das super gemacht", berichtet Christine Beck, "eigentlich hätten wir in der Zeit in aller Ruhe einen Kaffee trinken können." Gatzke selbst beschreibt seinen Tag im Fränkischen so: "Gesungen, gemalt, Essen gekocht, Quatsch gemacht." Dass die Maus überhaupt nach Veitsbronn gekommen ist, lag am Losglück von Kita-Kind Jakob. Er war der große Gewinner beim Maus-"Türöffner-Tag" 2016: Unter den Teilnehmern der bundesweiten Aktion an 365 Orten hatte der WDR einen Besuch der Maus verlost.

Am "Türöffner-Tag" gehen seit 2011 einmal im Jahr Türen auf, die für Kinder und Familien normalerweise fest verschlossen sind. Vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Industriekonzern sind hier alle Facetten der Arbeitswelt vertreten. Eigenverantwortlich und mit viel Engagement bieten die Veranstalter hier für Kinder erste und sehr exklusive Einblicke in das Berufsleben – Sach- und Lachgeschichten zum Anfassen gewissermaßen. Der kleine Jakob hatte sein Gewinnerlos übrigens beim vergangenen "Türöffner-Tag" der Cnopf’schen Kinderklinik aus Nürnberg losgeschickt.

Von der Maus und ihren Begleitern sind die kleinen Veitsbronner hinterher restlos begeistert. Die Frage, was ihnen denn am besten gefallen habe, beantworten die meisten schlicht mit "alles". Letizia wird etwas konkreter und zählt das in den Tagen zuvor eigens einstudierte Lied für die Maus zu ihren Höhepunkten. Tim und Tom wiederum fanden den Tanz mit Maus und Moderator besonders toll. Und Marie freut sich ganz einfach darüber, zusammen mit all ihren Freunden und der Maus auf einem Foto verewigt worden zu sein.

Gesendet wird der Ausflug nach Veitsbronn übrigens am Sonntag, 12. Februar, in der "Sendung mit der Maus" um 9.30 Uhr in der ARD und um 11.30 Uhr auf KiKA.

Armin Leberzammer