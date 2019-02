Betrunkener greift Rettungskräfte in Fürth an

Alkoholtest ergab rund 3 Promille - Notarzt leicht verletzt - vor 35 Minuten

FÜRTH - In Fürth wollten Rettungskräfte einem 48-Jährigen eigentlich nur beistehen - doch plötzlich griff der Mann die Helfer an. Nach Polizeiangaben war er zu dem Zeitpunkt stark betrunken.

Wie die Polizei berichtet, saß der 48-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, offensichtlich stark alkoholisiert, in einem Linienbus. Als er in der Jakob-Henle-Straße Atemnot bekam, verständigte der Busfahrer den Rettungsdienst.

Doch der Mann wollte sich nicht helfen lassen. Stattdessen schlug er nach den Sanitätern, die seine Angriffe zunächst noch abwehren konnten. Im Rettungswagen traf er dann allerdings einen Notarzt am Oberkörper, woraufhin der Aggressor letztendlich fixiert werden musste. Der Arzt wurde leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem Gewalttäter ergab einen Wert von knapp drei Promille. Der Mann wurde entsprechend medizinisch versorgt und dann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte verantworten.

