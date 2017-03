Betrunkener wirft in Fürther Südstadt Flaschen auf Passanten

Polizei nahm den Mann fest und ließ ihn auf der Dienststelle ausnüchtern - vor 39 Minuten

FÜRTH - Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Am Samstagnachmittag hat ein 43-Jähriger in der Fürther Südstadt Glasflaschen in Richtung von Passanten geworfen - aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 13 Uhr flogen die Flaschen aus dem Fenster in der Herrnstraße. Zahlreiche Passanten mussten ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, die beim Eintreffen unzählige Scherben auf der Straße sah.

Den Werfer, einen 43-Jährigen, trafen die Beamten in seiner Wohnung an und nahmen ihn wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung fest. Der Mann selbst äußerte sich gegenüber der Polizei nicht.

Weil er stark angetrunken war, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit zur Dienststelle und ließen ihn dort ausnüchtern. Ein Richter ordnete zudem eine Blutentnahme an. Nach seiner Ausnüchterung durfte der 43-Jährige die Polizei wieder verlassen.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Personen, die ebenfalls durch das Handeln des Mannes gefährdet wurden (z. B. den Flaschen ausgewichen sind), werden gebeten, sich mit der PI Fürth unter der Telefonnummer 09 11 75 90 5-0 in Verbindung zu setzen.

psz

