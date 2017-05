Beziehungsstreit in Stein: Mann schlägt Polizist

29-jähriger Beamte wurde leicht verletzt - Ermittlungsverfahren eingeleitet - vor 35 Minuten

STEIN - Am Sonntagabend erlebte ein Polizist während eines Einsatzes am eigenen Leib, dass Liebe wortwörtlich ziemlich schmerzhaft sein kann. Gleich zweimal rückte die Polizei zu einem Beziehungsstreit in Stein aus - dann eskalierte die Situation.

Laut Angaben der Polizei riefen Anwohner der Schillerstraße gegen 23 Uhr die Polizei. Das Problem: ein laustarker Beziehungsstreit. Als die Beamten in Stein ankamen, trafen sie auf einen 19-Jährigen, der mit seiner Ex-Freundin aneinandergeraten war. Die Polizisten beließen es bei einer Ermahnung, denn bei dem Streit keine Straftaten ereignet.

Doch kurz nach Mitternacht wurden die Polizisten zum zweiten Mal alarmiert: Offenbar hatte der Streit nicht zu Gunsten des jungen Mannes geendet, denn er randalierte in seiner Wohnung im Goethering. Der betrunkene 19-Jährige ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und schlug wild um sich.

Dabei traf er einen 29-jährigen Polizisten mitten im Gesicht, dieser erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig. Letztendlich wurde der 19-Jährige gefesselt und auf die Polizeiwache gebracht, wo er auch über Nacht über blieb. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

