Beziehungsstreit in Zirndorf eskaliert: Mann greift Polizei an

38-Jähriger beleidigt und schlägt Polizei - und entblößt Geschlechtsteil - vor 20 Minuten

ZIRNDORF - Nach einem Beziehungsstreit mit seiner Freundin in Zirndorf (Landkreis Fürth) randalierte ein 38-Jähriger, griff die Polizei mit Faustschlägen an. Die Streife bändigte den Mann auch mit einem Polizeistock. Auf der Wache öffnete er dann seine Hose.

In der Wohnung in der Studetenstraße muss am Samstagnachmittag es laut zugegangen sein - so laut, dass Nachbarn die Polizei verständigten. In einer Wohnung dort stritten sich ein Mann und seine Freundin. Als eine Streife der Zirndorfer Polizei eintraf, stellte sie fest: Gegen den 38-Jährigen lag ohnehin bereits ein Haftbefehl vor. Als ihm "die Festnahme erklärt wurde", wie es in einer Pressemitteilung des Präsidium Mittelfranken heißt, versuchte er über ein Fenster zu flüchten.

Das gelang dem 38-Jährigen aber nicht. Beruhigen wollte sich der Mann dennoch nicht, stattdessen traktierte er die Polizisten mit Faustschlägen. "Die Angriffe wurden mithilfe des Einsatzstockes abgewehrt", teilt das Präsidium Mittelfranken mit. Der Mann wehrte sich aber weiter vehement gegen die Festnahme. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Polizist wurde leicht verletzt, der Angreifer ebenso.

Auf der Dienststelle randalierte der Mann aber weiter. Er beleidigte die Beamnten und "unfältigen Ausdrücken" - und entblößte gleich mehrmals sein Geschlechtsteil.

Gegen den 38-Jährigen wurden jetzt gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mittlerweile sitzt er zur Verbüßung seiner Haftstrafe in anderer Sache im Gefängnis.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.