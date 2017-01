Bierstadt Fürth: Blindverkostung am Gymnasium

P-Seminar des Schliemanns hat sich mit Bier beschäftigt und schenkt Freitag und Samstag aus - vor 43 Minuten

FÜRTH - Am Heinrich-Schliemann-Gymnasium hat ein P-Seminar die „Bierstadt Fürth“ untersucht. Das Ergebnis wird mit einer Ausstellung am Freitag und am Samstag im ersten Stock des Neubaus präsentiert - samt Ausschank.

Schmeckt´s? Auch die Mädchen der Nürnberg-Fürther Prinzengarde kosteten in den 1960er Jahren vom berühmten Poculator der Geismann Brauerei. © Knut Meyer



Am Freitag von 13 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr zeigen die Schüler Texte, Bilder und Filme sowie Requisiten aus der reichen Fürther Brauereigeschichte. Außerdem präsentieren sie die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema „Bier in Fürth“.

Neben einer Blindverkostung von Bier dürfen sich Besucher am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag zum Frühschoppen auf einen Ausschank freuen. Natürlich muss eine Schule auch auf die Gefahren des Alkoholkonsums hinweisen: Ein Simulationsparcours mit einer „Rauschbrille“ gibt daher Einblick, wie sich Alkohol auf die Wahrnehmung auswirkt.

