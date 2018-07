Zehn lange Schuljahre haben sich gelohnt: Die Zehntklässler der Staatlichen Realschule Zirndorf feierten das Bestehen der Abschlussprüfung im Hans-Reif-Sportzentrum in Oberasbach. Zur Abschlussfeier hatten sich Schüler wie Lehrer in Schale geworfen und blickten Stolz auf die gemeinsame Zeit zurück. Viele der Absolventen werden im September eine Ausbildung beginnen, andere werden weiterführende Schulen besuchen, um in ein paar Jahren auch das Abitur in der Tasche zu haben. Spätestens dann wird wieder gefeiert. © Thomas Scherer