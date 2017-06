Bei einer dramatischen Suchaktion nach einem Kind, das in Fürth-Vach in die Regnitz gefallen war, kamen am Sonntagabend unter anderem zwei Helikopter zum Einsatz. Etwa eine Stunde später entdeckten Einsatzkräfte das Mädchen weiter flussabwärts. Taucher zogen es aus dem Wasser. Am Abend starb das Kind im Krankenhaus.