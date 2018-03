Billiger Wohnraum für Fürth? Baustart an der Billinganlage

FÜRTH - Vergangene Woche standen die Bagger wegen der Kälte still, doch nun heben sie in der Würzburger Straße unweit der Billinganlage wieder eine riesige Grube aus. 86 Wohnungen entstehen hier gerade. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft dürfte bald gewerkelt werden.

Die Shell-Tankstelle wurde bereits im Sommer 2016 abgerissen. Entlang der Würzburger Straße, Richtung Billinganlage, sollen nun bis Ende 2019 Neubauten mit insgesamt mehr als 100 Wohnungen errichtet werden. © Hans-Joachim Winckler



Dort, wo Autofahrer über viele Jahre hinweg ihr Fahrzeug mit Benzin von Shell befüllen konnten, frisst sich seit einigen Wochen eine Grube immer tiefer in die Erde. Die Firma Schultheiss Projektentwicklung baut auf dem knapp 4300 Quadratmeter großen Areal eine Tiefgarage, darüber werden 86 Wohnungen in einem L-förmigen, mehrgeschossigen Riegel Platz finden. Er grenzt das Grundstück entlang der Würzburger Straße und der Lehmusstraße ab und soll gleichzeitig als Schallschutz fungieren und den Verkehrslärm mindern.

Im begrünten Innenhof wird sich ein weiterer Gebäudekomplex befinden, der stufenförmig auf bis zu drei Stockwerke ansteigt. Dort sind auch Terrassen, Loggien und Balkone geplant.

Kommt nichts dazwischen, soll das Projekt bis Ende 2019 fertiggestellt sein, sagt Michaela Dorsch, Marketingleiterin bei Schultheiss, auf FN-Nachfrage. Zunächst hatte der Bauträger Mietwohnungen schaffen wollen, nun allerdings wird er die Parzellen, die zwischen 35 und 110 Quadratmeter groß sind, doch allesamt verkaufen. Einige davon allerdings mithilfe eines bestimmten Förderprogramms, das es auch Menschen mit weniger Kapital ermöglichen soll, Eigentum zu erwerben.

Für den schmalen Geldbeutel

Schultheiss, so erklärt Dorsch, möchte sich künftig gemeinsam mit vier Genossenschaftsbanken mehr im so genannten geförderten Wohnungsbau engagieren, um Immobilien für mehr Menschen erschwinglich zu machen. Die monatliche Belastung, die durch einen solchen Kauf entsteht, liegt ihren Angaben zufolge ungefähr auf Mietniveau. In den kommenden Tagen startet der Verkauf der Wohnungen.

Noch nicht ganz so weit ist man derzeit einige Meter weiter. Dennoch sollen auch an der Ecke Würzburger/Cadolzburger Straße spätestens Ende 2019 Menschen wohnen. Der Würzburger Bauträger "Andreas-Grieser-Straße Projektentwicklung" will auf dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück ein fünfstöckiges Gebäude mit 30 Eigentumswohnungen errichten. Sie sollen zwischen 35 und 135 Quadratmeter groß sein und ein bis vier Zimmer haben. Im Erdgeschoss sollen 24 Doppelparkplätze unterkommen, weitere acht Außenstellplätze sind geplant.

Verkaufsstart im April

Im Laufe des Aprils soll bereits der Verkauf der Immobilien starten, sagt Alexander Hupp, Gebietsdirektor für Mittelfranken bei der LBS. Die Bausparkasse der Sparkassen übernimmt den Vertrieb.

Ursprünglich hätte das Gelände, auf dem einst ein Gebrauchtwarenhandel angesiedelt war, schon viel früher bebaut werden sollen. Selbst eine Seniorenwohnanlage war schon einmal geplant. Zuletzt hatten aber mehrfach die Grundstücksbesitzer gewechselt. Auf die Nürnberger Immobilienfirma Bauhaus war die Firma Rosentritt Wohnbau GmbH aus Würzburg gefolgt. Nun also hat die Firma "Andreas-Grieser-Straße Projektentwicklung" zugegriffen.

Geklärt ist inzwischen auch, wo die bisherigen "Bewohner" des Geländes unterkommen: In dem lange leer stehenden Haus wohnten nämlich streng geschützte Fledermäuse. Um sie nicht zu gefährden, hatte das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz ein wachsames Auge auf die Örtlichkeit. "Der Abriss des alten Gebäudes war zwischen November und März nicht gestattet, um die Tiere in ihrer Winterruhe nicht zu stören", sagt der stellvertretende Amtsleiter Jürgen Tölk. Außerdem muss der Bauträger besondere Kästen in die Fassade integrieren, damit auch die Fledermäuse eine neue Unterkunft haben.

Gwendolyn Kuhn