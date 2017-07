Black.de kommt: Fürth sieht erst mal schwarz

Die neue Discounter-Kette eröffnet im Hornschuch-Center - Auf Expansionskurs - vor 1 Stunde

FÜRTH - Hauptsache günstig: Der Discounter Black.de expandiert massiv in Deutschland. In Fürth eröffnet am Mittwoch die zweite bayerische Filiale.

Der Black.de-Markt im Hornschuch-Center eröffnet am Mittwoch. © Hans-Joachim Winckler



Vom Wasserkocher bis zur Sony-Playstation, vom Energy-Drink bis zum Standmixer – Black.de hat nicht nur in Fürth ein bunt zusammengewürfeltes Sortiment im Laden. Bei 80 Prozent handelt es sich um Wechselware, Ziel ist, mit Billigangeboten die Konkurrenz auszustechen. "Aktionsangebote zu Tiefpreisen" heißt es plakativ auf der Homepage.

Dort steht auch dieser Satz, der mit dem Firmennamen spielt: "Wir sind das kleine Schwarze unter den Discountern." In Konkurrenz zu Norma oder Aldi tritt Black.de allerdings nicht, Lebensmittel hat man nur vereinzelt im Angebot, dafür aber Produkte aus den Sparten "Basteln, Deko, Elektro, Tier, Party, Style" und noch so einiges mehr.

Die Mutter heißt Tedi

Black.de gehört zur Einzelhandelskette Tedi. Die ersten Filialen entstanden im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen – unter anderem in Dortmund, Herne, Gelsenkirchen und Duisburg. Das selbst erklärte Ziel sind deutschlandweit 1000 Märkte. Fürth ist – nach Scheßlitz in Oberfranken – der zweite Standort in Bayern.

Für diesen haben sich die Verantwortlichen eine Fläche im Untergeschoss des Hornschuch-Centers ausgesucht, die – gelegen zwischen Norma und Kik – seit der Wiedereröffnung des alten Marktkauf-Gebäudes im März 2015 brach lag.

Fürth könnte ein gutes Pflaster für den Neuling sein. Der Modeladen TK Maxx in der Neuen Mitte, der ebenfalls darauf setzt, Markenware möglich günstig unters Volk zu bringen, wird in der Kleeblabttstadt jedenfalls gut angenommen. Fürs Hornschuch-Center könnte Black.de zum Frequenzbringer werden. Gerade das Untergeschoss mit Norma, Rossmann, Kik sowie Mister*Lady zog bislang nicht im gewünschten Maß die Kundschaft an.

