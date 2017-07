Aus der Ferne betrachtet sind Blitze ein wunderschönes Naturschauspiel. Dass mit einem Gewitter jedoch nicht zu spaßen ist, zeigte sich in der Nacht auf Donnerstag in der Mecklenburger Straße in Langenzenn (Landkreis Fürth). Dort brannte um kurz nach 1 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses, während ringsum im Sekundentakt die Blitze vom Himmel zuckten und der Donner grollte. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzschlag die Ursache für das Feuer war. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro. © NEWS5 / Merzbach