Blues-Rock auf Bayerisch: Hundling in Zirndorf

Band begeistert gemischtes Publikum im "Erlebe Wigner" - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Die fünfköpfige Band um Sänger und Gitarrist Phil Höcketstaller alias Hundling schaffte es am Freitag bei ihrem Konzert bei "Erlebe Wigner" in Zirndorf die Franken aus dem Sessel zu heben. Der Rock'n'Roll und Blues à la J.J. Cale und Tom Petty erinnerte an die Spider Murphy Gang. Bleibt am Ende des zweistündigen Konzerts nur festzustellen: "A Hund is er scho – der Hundling".