Blues und Bier: So war das Brauereifest Zirndorf

Verkaufsoffener Sonntag mit vielen Aktionen - Vielerlei Verlockungen - vor 2 Stunden

ZIRNDORF - Mit vielerlei Verlockungen konnte das Zirndorfer Stadt- und Brauereifest aufwarten. Nach verhaltenem Auftakt am Samstagnachmittag kamen die Besucher in den Abendstunden in Scharen, um die Musik, die auf drei Bühnen in der Stadt dargeboten wurde, zu genießen.

Am Kirchplatz gab es rockige Bluesballaden von Sonnie Bonnie and the Shotguns auf die Ohren. © Michael Müller



Am Kirchplatz gab es rockige Bluesballaden von Sonnie Bonnie and the Shotguns auf die Ohren. Foto: Michael Müller



Einer der größten Anziehungspunkte war der Kirchplatz. Dort konnte erstmals nach einer Bauzeitpause wieder der Turm von St. Rochus bestiegen werden. Das Treppenkraxeln nahmen viele in Kauf, um den einmaligen Blick über die Altstadt zu genießen. Weniger gut kam bei etlichen Kindern und Eltern das Angebot für den Nachwuchs an.

Ein bisschen mehr als Bastelaktionen hatte sich mancher gewünscht. Die Freibäder hingegen waren keine Konkurrenz zum Fest in der Bibertstadt. Trotz hochsommerlicher Temperaturen war der verkaufsoffene Sonntag mit vielen Aktionen der Händler der Renner des Wochenendes.

Bilderstrecke zum Thema Bässe auf die Ohren: Zirndorfer feiern Brauereifest Pferdegespann, Rockballaden und Bier: Beim Zirndorfer Brauerei- und Bierfest konnte sich niemand beklagen. Die Big Band Brassluft heizte die Zirndorfer am Marktplatz so richtig ein. Während die Kinder die Brauereipferde streicheln oder sich an der Losbude einen dicken Gewinn ziehen konnten.



fn