Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Feuer in ehemaliger Schreinerei: Brand in Oberasbach Am Montag hat es in einem Hackschnitzel-Silo in der Albrecht-Dürer-Straße in Oberasbach gebrannt. Das Feuer konnte allerdings recht rasch unter Kontrolle gebracht werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Sauerkrautkoma und Selfies: Sebastian Bezzel und Rita Falk im Fürther Metroplex Mehr als 500 Fans wollten sich die besondere Vorstellung nicht entgehen lassen: Sebastian Bezzel, der in "Sauerkrautkoma" den Dorfpolizisten Franz Eberhofer spielt, und Autorin Rita Falk waren am Samstag zu Besuch im Fürther Metroplex und wurden von den Fans gefeiert.