BN-Appell: Schwalben brauchen Nistplätze

Naturschützer rufen dazu auf, geschützten Tieren Unterschlupf zu gewähren - vor 3 Stunden

FÜRTH - Vorsicht Gebäudebrüter: Unter diesem Motto ruft der Bund Naturschutz (BN) dazu auf, die Standorte dieser geschützten Tierarten zu bewahren – auch in Fürth.

Ein Nest unterm Dach: Schwalben galten früher als Glücksbringer, heute sorgen ihre Hinterlassenschaften für Unmut. © colourbox.com



Früher hieß es: Schwalben im oder am Haus bringen Glück. Heute werden die Vögel dagegen manchmal sogar vertrieben oder Nester verbotenerweise abgeschlagen. "Doch Schwalben und Mauersegler gehören zu einem Sommer in der Fürther Innenstadt dazu", heißt es in einer Mitteilung des örtlichen BN.

Als Insektenjäger finden sie über der Stadt und in ihren Talauen Nahrung. Allerdings sind Nistgelegenheiten an Häusern eine wichtige Voraussetzung für ihre Existenz. Dabei sind die Vögel sehr standorttreu und suchen nach ihrer Rückkehr im Frühjahr immer wieder ihre früheren Quartiere auf.

Während Mehlschwalben ihre Nester meist gut sichtbar unter Dachvorsprüngen bauen, sind Rauchschwalben durch ihre Nester in landwirtschaftlichen Ställen bekannt. In der Stadt bauen sie in hohen Tordurchfahrten von Altbauten, bei denen die Türen ganztägig geöffnet bleiben.

Gesetz schützt Arten

Mauersegler sind herausragende Flugkünstler und nur wenige Monate bei uns zu Gast; sie nisten oft in Hohlräumen unter den Dachschrägen. Darüber hinaus sind mehrere Fledermausarten darauf angewiesen, Unterschlupf an Häusern und auf Dachböden zu finden, um dort ihre Jungen aufzuziehen.

Alle diese Arten schützt das Bundesnaturschutzgesetz besonders – ebenso wie ihre Zufluchtsstätten und die Zugänge zu Nist- und Schlafplätzen, die deshalb nicht verschlossen werden dürfen. In den vergangenen Jahren aber seien solche Rückzugsmöglichkeiten durch Umbau und Sanierung von Altbauten zusehends weniger geworden, beklagen die Naturschützer.

Häufig ärgern sich Hausbewohner auch über Verschmutzungen unterhalb der Nester. Dem könne man aber mit sogenannten Kotbrettern vorbeugen, die die Hinterlassenschaften auffangen.

fn