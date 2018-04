Bevor am 19. April in Bob´s Rock&Bowl in der Schwabacher Straße 337 die erste Holzofenpizza über den Tresen wandert, haben die Mitarbeiter noch alle Hände voll zu tun... © Hans-Joachim Winckler

Von Polizeiauto erfasst: Mopedfahrer kommt bei Zirndorf ums Leben Ein Polizeiauto mit Blaulicht erfasste am Sonntagnachmittag ein Moped, dessen Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, deshalb wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Verbindungsstraße von Zirndorf nach Ammerndorf beordert.

Hunderte Läufer schnürten ihre Schuhe für den Fürther Stadtwaldlauf Am Samstag wurden in Fürth wieder die Laufschuhe geschnürt und fleißig gejoggt. Den Anfang beim 15. Stadtwaldlauf machten wie in den Jahren zuvor die Kleinsten beim Bambini-Lauf. Richtig ernst wurde es dann bei den Erwachsenen, die sich über zehn Kilometer oder die Halbmarathon-Strecke messen konnten.