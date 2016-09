Boxdorfer und Stadelner Feuerwehr proben Ernstfall

Städteübergreifende Unterstützung der Wehren im Grenzgebiet geübt - vor 1 Minute

FÜRTH - Am Mittwochabend probten die Feuerwehren aus Stadeln und Boxdorf in der Stadelner Bauhofstrasse für den Ernstfall und die städtübergreifende Unterstützung. Bei der Übung mussten 16 Personen gerettet und betreut werden, unter anderem aus einem verrauchten Gebäude.

Bilderstrecke zum Thema

Ernstfall geübt: Am Mittwochabend probten Feuerwehren aus Stadeln und Boxdorf in der Stadelner Bauhofstrasse einen Großeinsatz. Besonderheit an dieser Übung war die städtübergreifende Unterstützung der beiden Wehren.