Brand im Palm Beach: Teure Pause für die Gondelsauna

Keine Verletzten - Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt - vor 1 Stunde

STEIN - Plötzlich drang Rauch aus der neuen Gondelsauna: Im Freizeitbad Palm Beach in Stein hat ein Brand am Sonntagmorgen einen hohen Sachschaden verursacht. Schuld war offenbar eine Mitarbeiterin. Sie hatte Gegenstände an einer Stelle platziert, wo sie nicht hingehören.

Vorübergehend müssen Gäste auf die Gondelsauna (hier ein Bild aus einem Werbefilm des Palm Beach) verzichten. © FN



Das Bad war am Sonntag noch nicht für Gäste geöffnet, als der Qualm bemerkt wurde. Wie Palm-Beach-Geschäftsführer Andreas Steinhart sagte, handelte es sich um eine Art Schwelbrand in der Gondelsauna, die das Palm Beach erst Ende 2016 eröffnet hatte. Der Brand sei gleich vom Personal gelöscht worden, noch bevor die Feuerwehr anrückte.

Steinhart geht derzeit wie die Polizei davon aus, dass eine Beschäftigte, die den Raum vor Betriebsbeginn reinigte, Gegenstände auf dem Saunaofen ablegte, die kurze Zeit später zu brennen begannen. Die Gondel werde jeden Tag zu einer Probefahrt in die Höhe gezogen, dabei sei der Rauch aufgefallen. Die Frau hielt sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Kabine auf.

Das Wichtigste, so Steinhart, sei, dass niemand verletzt wurde. Natürlich schmerze es ihn ein wenig, dass die Gondelsauna, die er eine "Weltneuheit" nennt, vorübergehend außer Betrieb sei. Davon abgesehen können Gäste das Freizeitbad und die Saunalandschaft uneingeschränkt nutzen.

Die Gondel sei stark verrußt, das Holz werde man austauschen müssen, so Steinhart. Sie soll nach der Freigabe durch die Kripo, die weiter nach der Brandursache forscht, schnell saniert werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

