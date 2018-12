Brand in Asia-Restaurant: Forum Stein wurde evakuiert

Ein Aufzugschacht stand aufgrund der Sprinkler unter Wasser - vor 33 Minuten

STEIN - In einem Einkaufszentrum in Stein hat am Freitag ein Küchenbrand in einem Asia Restaurant für eine Evakuierung und einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Zwei Personen wurden durch den Rauch leicht verletzt. Das Forum ist allerdings schon wieder für Besucher freigegeben.

Gegen 17 Uhr löste im Forum Stein aufgrund eines Küchenbrands in einem Asia Restaurant die Brandmelde- und Sprinkleranlage des Einkaufszentrums aus. Dieses musste daraufhin, laut ersten Informationen, komplett evakuiert werden. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand in der Küche schnell löschen. Zwei Personen erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung und wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Notarzt behandelt und mussten nicht ins Krankenhaus.

Mittlerweile ist das Forum wieder freigegeben. Eine Aufzuganlage wurde duch die Sprinkler unter Wasser gesetzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lie