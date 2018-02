Am Montagnachmittag brach in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandursache ist ebenso wie die Schadenshöhe noch unklar. Zwei Menschen wurden verletzt ins Klinikum gebracht. © ToMa