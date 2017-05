Brand in Fürth: Feuerwehr steckt wegen Parksündern fest

FÜRTH - Bei einem Einsatz in Fürth am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr durch falschparkende Autos behindert. Löschfahrzeuge fuhren sich in den Straßen fest - auch die Drehleiter konnte im wahrsten Sinne des Wortes nicht zum Einsatz kommen.

Hier wurde es ziemlich eng für die Feuerwehrfahrzeuge: Wegen falschparkender Autos konnte so das Fahrzeug mit der Drehleiter nicht bis zum Einsatzort gelangen. © NEWS5 / Bauer



Am Sonntagmorgen um kurz vor 5 Uhr wurde die Fürther Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Erdgeschosswohnung einer siebenköpfigen Familie in der Marienstraße gerufen. Parksünder machten den Einsatzkräften bei der Anfahrt zum Unglücksort jedoch zu schaffen.

Christian Riek, Einsatzleiter der Feuerwehr Fürth sagte: "Die Anfahrt war schwierig aufgrund der Parksituation. Wir sind um mehrere Kurven nicht herum gekommen, mussten rangieren und haben uns festgefahren." Ersten Berichten zufolge, schaffte es die Drehleiter nicht bis zum Einsatzort. Weitere Einsatzkräfte mit anderen Feuerwehrfahrzeugen waren zwar schon früher vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten, doch auch sie mussten Umwege nehmen.

Die Feuerwehrleute musste vier Bewohner aus dem Dachgeschoss wegen der fehlenden Drehleiter durch das Treppenhaus retten. Der Rettungsweg führte so direkt an der brennenden Wohnung im Erdgeschoss vorbei.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, die Wohnung brannte jedoch vollkommen aus. Der Rettungsdienst brachte sieben Erwachsene und ein Kleinkind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kripo Fürth.

Riek wies eindringlich darauf hin, das Parkvorschriften einzuhalten seien und nicht im Kurvenbereich oder in zweiter Reihe geparkt werden dürfe, damit die Feuerwehrkräfte im Brandfall ungehindert zum Einsatzort gelangen können.

