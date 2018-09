Brand in Fürth: Polizeibeamte löschen die Flammen

Verletzt wurde niemand - Kein größerer Sachschaden entstanden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Schneller als die Feuerwehr war Mittwochnacht die Polizei bei einem Brand in Fürth zugegen. Die Beamten löschten kurzerhand die Flammen mit einem Pulverlöscher. Die Feuerwehr kümmerte sich dann um den Rest.

Mittwochnacht kam es in der Erlanger Straße in Fürth zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Gegen 22.40 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, dass sich in einem Mehrfamilienhaus Rauch gebildet hatte. Die erste eingetroffene Polizeistreife konnte den Brand, welcher sich in der Küche der Wohnung gebildet hatte, jedoch schnell mit einem Pulverlöscher unter Kontrolle bringen.

Die kurz danach eintreffende Feuerwehr kümmerte sich schließlich um letzte Löscharbeiten, die Lüftung der Räume und brachte das Brandgut nach draußen. Der Bewohner hatte Essen auf dem Herd vergessen, welches sich daraufhin entzündete und die Küche in Brand steckte. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand entstand kein größerer Sachschaden.

